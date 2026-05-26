Un Cessna fa a pezzi il parapendio 26.05.2026

Sabato un Cessna ha urtato il parapendio di Sabrina T. nei pressi di Zell am See, nell'Alta Austria. Il drammatico momento è stato ripreso in video. Ora la donna ha raccontato la sua versione dei fatti e risponde alle critiche ricevute sui social.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato una pilota di parapendio dell'Alta Austria si è scontrata in volo con un Cessna.

La donna ha pubblicato il drammatico video dell'incidente su Instagram.

Domenica è tornata a parlare dell'accaduto, difendendosi anche dalle critiche ricevute online. Mostra di più

Sabato la parapendista Sabrina T. è stata colpita in volo da un Cessna. Nel video dell’incidente si vede il piccolo aereo passare a pochi centimetri sopra la sua testa e squarciare il suo parapendio.

La 44enne austriaca ha però reagito con sangue freddo: ha aperto immediatamente il paracadute di emergenza ed è riuscita ad atterrare in sicurezza, senza riportare ferite. È stata lei stessa a pubblicare il filmato su Instagram.

Domenica sera la donna è tornata a parlare dell’accaduto, spiegando che si aspettava una maggiore attenzione rispetto ai suoi post precedenti, ma non un’eco così enorme attorno al video in questione.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Ha anche ringraziato il produttore del suo paracadute d’emergenza, oltre che per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti nelle ultime ore. Un pensiero speciale è andato anche alla comunità dei parapendisti di Zell am See, in Austria.

Criticata online

Sabrina ha però risposto anche alle critiche apparse online. «Non mi trovavo in una zona vietata», ha precisato, spiegando di stare volando regolarmente nell’area dedicata alle correnti termiche.

La 44enne ha inoltre sottolineato che, in situazioni simili, un parapendio ha possibilità molto limitate di evitare un piccolo aereo.

Secondo le regole dell’aviazione, infatti, i velivoli a motore devono effettuare la manovra evasiva, mentre gli aeromobili che stanno già volteggiando in termica hanno la precedenza.

«La vicenda seguirà le vie legali»

La donna ha aggiunto di sapere chi fosse il pilota del Cessna e ha confermato che anche lui è riuscito ad atterrare senza problemi. «La vicenda seguirà le corrette vie legali, in modo ufficiale e senza drammi», ha scritto.

La parapendista si è poi rivolta anche agli utenti che l’hanno criticata sui social: «A chi insulta o commenta senza sapere cosa sia realmente successo, auguro di non trovarsi mai coinvolto, colpevole o innocente, in un incidente del genere».

L’area attorno a Zell am See è considerata uno spazio aereo particolarmente trafficato, dove parapendii, alianti e piccoli aerei condividono spesso le stesse correnti. Proprio questa elevata densità di traffico aumenta il rischio di errori e incidenti.

«Nonostante tutto, certi incidenti non possono essere esclusi», ha concluso Sabrina, chiedendo maggiore attenzione da parte di tutti coloro che frequentano lo spazio aereo.