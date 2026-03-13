CuriositàUn cinghiale smarrito entra in un supermercato di Berlino, provocando scompiglio
SDA
13.3.2026 - 14:27
Un cinghiale è entrato stamani in un supermercato berlinese, provocando scompiglio. La polizia è intervenuta sul posto, nel quartiere di Koepenick, insieme ai dipendenti del Tierpark, lo zoo dell'est della capitale.
Keystone-SDA
13.03.2026, 14:27
13.03.2026, 14:29
SDA
«Un cinghiale si è smarrito in un centro commerciale», ha scritto la polizia su X.
Aktuell sind unsere Einsatzkräfte des #A36 gemeinsam mit dem Tierpark Berlin im Allende-Center in #Köpenick im Einsatz. Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt. ^tsm pic.twitter.com/FtTSJ7SJU7
Successivamente è arrivata la notizia che l'animale è stato ricondotto nel parco, nell'area a disposizione della specie.
L'operazione non è stata semplicissima, dal momento che nel centro commerciale, chiuso al pubblico per cautela, non c'era lo spazio sufficiente per narcotizzare il cinghiale che è stato indotto ad uscire «con l'aiuto di una serie di oggetti», hanno specificato.