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Curiosità Un cinghiale smarrito entra in un supermercato di Berlino, provocando scompiglio

SDA

13.3.2026 - 14:27

Un cinghiale è entrato in un centro commerciale di Berlino-Köpenick.
Un cinghiale è entrato in un centro commerciale di Berlino-Köpenick.
-/Polizei Berlin/dpa

Un cinghiale è entrato stamani in un supermercato berlinese, provocando scompiglio. La polizia è intervenuta sul posto, nel quartiere di Koepenick, insieme ai dipendenti del Tierpark, lo zoo dell'est della capitale.

Keystone-SDA

13.03.2026, 14:27

13.03.2026, 14:29

«Un cinghiale si è smarrito in un centro commerciale», ha scritto la polizia su X.

Successivamente è arrivata la notizia che l'animale è stato ricondotto nel parco, nell'area a disposizione della specie.

L'operazione non è stata semplicissima, dal momento che nel centro commerciale, chiuso al pubblico per cautela, non c'era lo spazio sufficiente per narcotizzare il cinghiale che è stato indotto ad uscire «con l'aiuto di una serie di oggetti», hanno specificato.

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