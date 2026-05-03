A Mark Toothaker è stato diagnosticato un tumore grande come una pallina da tennis nel cervello. Keystone/AP

Negli Stati Uniti, un uomo ha riso così tanto per un'azione fallita di football americano da avere una crisi epilettica. L’episodio ha poi portato a una scioccante scoperta.

Redazione blue News Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un'azione fallita nel football americano ha fatto ridere talmente tanto Mark Toothaker da provocargli una crisi epilettica.

Finito in ospedale, i medici hanno fatto una scioccante scoperta: l'uomo aveva un grande tumore al cervello, che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto nascosto.

Il tumore è stato poi rimosso con successo e oggi Toothaker parla di una coincidenza che, di fatto, gli ha salvato la vita. Mostra di più

A dicembre Mark Toothaker stava guardando una partita dei New York Giants, squadra di football americano, insieme alla moglie, quando il kicker Younghoe Koo ha mancato clamorosamente il pallone durante un tentativo di field goal.

La scena, così insolita, lo ha fatto ridere talmente tanto da volerla rivedere più volte. Le risate, però, si sono presto trasformate in qualcosa di davvero serio: l'uomo del Kentucky ha infatti avuto una crisi epilettica.

«Mi sono sentito come se avessi ricevuto una scarica elettrica», ha raccontato in seguito all'agenzia di stampa «AP».

La moglie, che lavora come assistente sanitaria, ha reagito subito chiamando i soccorsi.

Ma in ospedale è arrivata una diagnosi shock: i medici gli hanno scoperto un tumore al cervello grande quanto una pallina da tennis, che - senza quella crisi epilettica - probabilmente sarebbe rimasto nascosto ancora a lungo.

«Quel kicker mi ha salvato la vita», ha raccontato Mark ripensando all'episodio. «Credo di essermi trovato nel posto giusto al momento giusto: è stato un miracolo».

«Sarebbe potuto accadere ovunque»

Il tumore è stato rimosso con successo tramite intervento chirurgico. Pochi giorni dopo, Toothaker ha potuto lasciare l'ospedale senza riportare danni permanenti.

Colpisce soprattutto un dettaglio: prima dell'episodio non ha mai avuto alcun sintomo. Per lavoro viaggiava spesso, anche in auto e in aereo, ma fortunatamente non ha mai avuto problemi.

È proprio questo a rendere la vicenda così straordinaria. «Avrei potuto avere la crisi ovunque», ha spiegato l'americano. Anche la moglie ha sottolineato la fortuna: è avvenuta in un ambiente sicuro, ossia a casa.