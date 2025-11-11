  1. Clienti privati
Asta Un diamante blu venduto per oltre 25 milioni di dollari a Ginevra

SDA

11.11.2025 - 19:00

Il "Mellon blue" battuto all'asta da Christie's a Ginevra. (foto d'archivio)
Il "Mellon blue" battuto all'asta da Christie's a Ginevra. (foto d'archivio)
Keystone

Il «Mellon blue», un diamante blu di 9,51 carati incastonato in un anello, è stato venduto oggi a Ginevra per oltre 25 milioni di dollari, in linea con le stime iniziali per una pietra di «eccezionale purezza», ha annunciato la casa d'aste Christie's.

Keystone-SDA

11.11.2025, 19:00

11.11.2025, 19:04

Questo diamante blu vivido, che «è tra i più bei diamanti colorati mai offerti all'asta», secondo Rahul Kadakia, direttore internazionale del Dipartimento Gioielli di Christie's, era stato stimato dalla casa d'aste tra i 20 e i 30 milioni di dollari.

È stato battuto per 17,4 milioni di franchi, ossia un prezzo finale di 25'592'269 dollari comprese le tasse, secondo Christie's. La stessa pietra, allora nota come «Zoe Diamond», era stata venduta nel 2014 per 32,6 milioni di dollari da Sotheby's a New York, stabilendo all'epoca il record mondiale per un diamante blu e per il prezzo al carato.

La pietra è appartenuta per decenni a Rachel Lambert Mellon, meglio nota come «Bunny» Lambert Mellon (1910-2014), orticultrice, filantropa e collezionista d'arte americana, ed è stata poi montata come pendente.

Bunny Mellon è nota soprattutto per aver ridisegnato il «Roseto della Casa Bianca» nel 1961 su richiesta del presidente John F. Kennedy.

Il prezzo più alto mai raggiunto da Christie's per un diamante blu vivido è stato stabilito a Ginevra nel 2016, quando l'«Oppenheimer Blue» (14,62 carati) è stato venduto per 57,5 milioni di dollari.

