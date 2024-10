Quelle che sembrano lattine di birra ammaccate sono in realtà opere dell'artista francese Alexandre Lavet. LAM Museum

Al Museo LAM di Lisse, nei Paesi Bassi, un dipendente ha accidentalmente gettato nella spazzatura un'opera d'arte dall'aspetto ingannevolmente simile a due lattine di birra vuote. L'opera è stata salvata.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Museo LAM di Lisse, nei Paesi Bassi, è stato vittima di un malinteso, che poteva costargli caro.

Un dipendente ha accidentalmente gettato un'opera d'arte perché ha scambiato per spazzatura due lattine di birra dipinte, ingannevolmente reali, che erano esposte nell'ascensore.

Un curatore del museo è riuscito a salvare l'opera dai rifiuti.

Ora le lattine devono «riposare dalla loro avventura» su un basamento prima di trovare una nuova, ma sempre insolita, collocazione. Mostra di più

A prima vista, le due lattine di birra ammaccate sembrano decisamente da buttare via. Anche perché si trovavano per terra, dentro l'ascensore. Un dipendente del Museo LAM di Lisse, nei Paesi Bassi, le ha quindi gettate nella spazzatura, pensando a quanto fossero maleducate le persone.

Ma in realtà non erano dei rifiuti, ma delle vere e proprie opere d'arte! Provengono infatti dallo studio dell'artista francese Alexandre Lavet e l'opera si intitola «All The Good Times We Spent Together» («Tutti i bei momenti che abbiamo trascorso insieme»).

Le due lattine erano state elaborate a mano con colori acrilici e «hanno richiesto molto tempo e impegno» per la loro realizzazione.

Il museo aveva quindi pensato a un luogo molto speciale per esporle. Dove meglio che in ascensore? La portavoce della struttura Froukje Budding ha spiegato all'AFP che al LAM di Lisse le opere d'arte vengono spesso collocate in luoghi insoliti per sorprendere i visitatori.

Peccato che il dipendente non fosse al corrente della situazione.

Salvate dal sacco della spazzatura

La curatrice Elisah van den Bergh si è resa conto della perdita delle lattine al ritorno da una pausa. «Abbiamo avuto lo shock più grande della nostra vita!», ha dichiarato all'emittente regionale «Omroep West».

«Sono entrata nel museo, sono andata all'ascensore e quando le porte si sono aperte ho visto subito che mancavano due opere d'arte dal vano». Dopo una breve ricerca, la donna è riuscita a recuperarle da un sacco della spazzatura. Giusto in tempo prima che venissero smaltite.

«Ora abbiamo collocato l'opera in una posizione più tradizionale, su un basamento, in modo che possa riposare dopo la sua avventura», ha spiegato dal canto suo la portavoce Budding, la quale sottolinea che non c'è alcun rancore nei confronti del dipendente: l'uomo lavora al museo da poco tempo e «stava solo facendo il suo lavoro».

Le lattine torneranno presto in un luogo insolito. Tuttavia Budding afferma che è importante riflettere attentamente sulla loro prossima collocazione. L'obiettivo del museo è quello di esporre in modo artistico oggetti di uso quotidiano come cibi, bevande e imballaggi.