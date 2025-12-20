  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente poco chiaro Un drone si schianta in un campo in Turchia, è il secondo in 24 ore

SDA

20.12.2025 - 14:47

Non è chiaro chi vi sia dietro il nuovo incidente. (foto d'archivio)
Non è chiaro chi vi sia dietro il nuovo incidente. (foto d'archivio)
Keystone

Un drone di origine e provenienza sconosciute, il secondo in meno di 24 ore, è stato trovato in un campo dopo essere precipitato nella Turchia nordoccidentale, secondo quanto riportato dai media locali.

Keystone-SDA

20.12.2025, 14:47

20.12.2025, 15:52

Secondo diverse emittenti televisive private e il quotidiano Cumhuriyet, che hanno pubblicato immagini presumibilmente del drone precipitato (che non presentava segni identificativi visibili), il dispositivo è stato trovato in un campo vuoto vicino alla città di Balikesir, tre ore a sud-ovest di Istanbul.

Le autorità turche non hanno ancora commentato la notizia. Halk TV e Habertürk hanno riferito che il drone è stato trasportato ad Ankara per essere analizzato. Sembra che l'incidente sia avvenuto diversi giorni fa, secondo diversi organi di stampa che citano agricoltori. Questo è il secondo incidente del genere in meno di 24 ore e il terzo da lunedì.

Nei due precedenti episodi, almeno uno dei droni è stato descritto dalle autorità come «di fabbricazione russa». Ieri, un drone è stato trovato dopo essere precipitato in una zona rurale vicino a Izmit, a est di Istanbul, a 30 km dalla costa del Mar Nero. Lunedì, le forze di difesa turche hanno abbattuto un drone «fuori controllo» proveniente dal Mar Nero e diretto nello spazio aereo turco, senza che le autorità ne specificassero l'origine o il luogo esatto dell'intercettazione.

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Un'altra rapina a Cadenazzo, ferita la commessa
Un imprenditore italiano atterra sulle piste da sci in elicottero: «Avevo fretta»
Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Stefano Bettarini: «Mi dicevano che ero troppo bello per fare il calciatore»

Altre notizie

Incidente. Turgovia, ina Tesla si scontra con un veicolo della polizia

IncidenteTurgovia, ina Tesla si scontra con un veicolo della polizia

Vista. L'81% degli svizzeri portano occhiali o lenti a contatto

VistaL'81% degli svizzeri portano occhiali o lenti a contatto

Zurigo. Weiningen: 13enne si ferisce gravemente con un monopattino elettrico

ZurigoWeiningen: 13enne si ferisce gravemente con un monopattino elettrico