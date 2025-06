Un elefante «fa la spesa» in un negozio 06.06.2025

Questo video è diventato virale: in Thailandia un elefante afferra semplicemente tutto ciò che gli pare in un negozio. Ma il problema vero e proprio è come farlo uscire.

Hai fretta? blue News riassume per te Un elefante in Thailandia scappa da uno zoo e visita un negozio.

Nell'alimentari afferra e mangia diversi prodotti.

Il video diventa virale sui social media e raggiunge oltre un milione di visualizzazioni. Mostra di più

Alcune banane, panini e torte di riso. Sono gli spuntini che questo elefante si è concesso in un negozio in Thailandia dopo essere fuggito da un parco per animali a Pak Chong.

Il video è diventato virale sui social media e ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. Ma come ha fatto l'elefante a uscire dal negozio? Scopritelo nel video.