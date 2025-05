L'elefante marino nel sobborgo di Gordon's Bay a Città del Capo. Cape of Good Hope SPCA

Un elefante marino è stato avvistato nel sobborgo di Gordon's Bay a Città del Capo. I veterinari della Cape of Good Hope SPCA hanno lavorato ben nove ore, insieme ad altre agenzie, per riportare l'esemplare sano e salvo di nuovo nell'oceano.

Hai fretta? blue News riassume per te Un elefante marino è apparso nel sobborgo di Gordon's Bay a Città del Capo, suscitando la sorpresa e la preoccupazione dei residenti.

L'esemplare è stato sedato e trasportato sulla spiaggia di Koggel Bay dai veterinari della Cape of Good Hope SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

L'operazione di salvataggio è durata 9 ore e ha coinvolto diverse agenzie per garantire la sicurezza dell'animale.

È estremamente insolito che un elefante marino raggiunga l'entroterra e la sua deviazione rappresentava un pericolo per sé stesso e il quartiere. Mostra di più

Non capita tutti i giorni di vedere un elefante marino, soprattutto alle nostre altitudini, men che meno girando l'angolo della strada. È però quello che è successo ieri, 27 maggio, nel sobborogo di Gordon's Bay a Città del Capo, in Sudafrica.

Come riportato da diversi media, tra cui «RaiNews», l'animale, che normalmente vive nell'oceano, ha fatto un'apparizione insolita in questa zona urbana, suscitando la sorpresa tra i residenti locali.

E sono stati i veterinari della Cape of Good Hope SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), l’organizzazione per la protezione degli animali presente in diverse città sudafricane, a riportare a casa il mammifero.

Un salvataggio lungo nove ore

La chiamata è arrivata alle 6:20 e alle 7 la SPCA è arrivata per valutare la situazione, come scrive la stessa sul proprio sito. L'operazione di salvataggio è durata quasi nove ore e ha impegnato diverse agenzie per garantire la sicurezza del maschio adulto e il suo ritorno nell'oceano.

L'elefante marino è stato infatti sedato e trasportato nel tardo pomeriggio con un rimorchio sulla spiaggia di Koggel Bay dalla SPCA, che ha monitorato il benessere dell'animale durante tutto il procedimento.

Gli avvistamenti in Sudafrica di questi elefanti marini sono rari, ma occasionalmente alcuni esemplari solitari, in genere giovani maschi, si spingono lungo la costa durante la muta o il riposo.

D'altra parte, raggiungere l'entroterra e un quartiere residenziale è estremamente insolito. E anche se l'esemplare non era ferito, la sua deviazione rappresentava un rischio, sia per sé stesso che per gli automobilisti. Ma tutto è bene quel che finisce bene.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.