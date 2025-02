La luna è testimone di una catastrofe planetaria. Patrick Pleul/dpa (Archivbild)

Un corpo celeste del diametro di 25 chilometri ha colpito la Luna con enorme forza e ha lasciato tracce ancora oggi visibili. Per la NASA la localizzazione dell'impatto è una buona notizia.

L'impatto di un asteroide, avvenuto miliardi di anni fa, ha lasciato due enormi canyon sul lato della Luna rivolto verso la Terra. Questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori americani e britannici che hanno analizzato le foto e i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA.

Gli scienziati hanno mappato l'area dell'impatto e calcolato il percorso dei detriti che hanno causato questi canyon circa 3,8 miliardi di anni fa. I risultati del loro lavoro sono stati pubblicati martedì sulla rivista «Nature Communications».

«Un processo geologico molto drammatico»

«Si è trattato di un processo geologico molto violento e drammatico», ha dichiarato l'autore principale David Kring del Lunar and Planetary Institute di Houston. Secondo la ricerca, la roccia spaziale ha sorvolato il polo sud del satellite naturale prima di colpirlo.

Questo ha creato un enorme bacino e un flusso di massi che ha colpito il corpo celeste a una velocità di quasi un chilometro al secondo. I detriti hanno scavato nel terreno due cavità grandi come il Grand Canyon nello Stato americano dell'Arizona in soli dieci minuti.

Kring e il suo team stimano che l'asteroide avesse un diametro di 25 chilometri. L'energia necessaria per creare i due canyon è stata probabilmente più di 130 volte superiore all'attuale scorta di armi nucleari a livello mondiale. La maggior parte dei detriti espulsi è stata scagliata lontano dal polo sud della Luna, come ha spiegato Kring.

Buone notizie per la NASA

Questa è una buona notizia per gli scienziati e per l'agenzia spaziale statunitense NASA, che vuole far atterrare gli astronauti al polo sud, sul lato del satellite rivolto verso la Terra.

Questo lato è stato lasciato intatto dall'impatto e le rocce più antiche possono quindi essere trovate lì nel loro stato originale. Queste potrebbero aiutare a far luce non solo sulle origini del corpo celeste, ma anche su quelle della Terra.

Kring ha detto che non è chiaro se i due canyon siano permanentemente in ombra come alcuni crateri al polo sud della Luna. «È un aspetto che sicuramente approfondiremo», ha detto.

Si pensa che le aree permanentemente in ombra del satellite contengano grandi quantità di ghiaccio, che potrebbero essere convertite in carburante per razzi e acqua potabile dai futuri visitatori della Luna.

Il programma «Artemis» della NASA, il successore di «Apollo», prevede di portare astronauti sul corpo celeste entro la fine di questo decennio. Il piano prevede di inviare astronauti intorno al satellite l'anno prossimo e, circa un anno dopo, di far atterrare nuovamente gli esseri umani sulla Luna per la prima volta dopo le missioni Apollo.