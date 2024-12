Un equipaggio di Swiss filma dei passeggeri mentre fanno sesso

L'incidente è avvenuto su un volo da Bangkok a Zurigo (immagine simbolica). sda

Un video che mostra dei passeggeri in atteggiamenti intimi ha suscitato scalpore tra i ranghi di Swiss. La compagnia aerea esamina le possibili conseguenze per l'equipaggio coinvolto.

Un incidente a bordo di un volo Swiss da Bangkok a Zurigo sta facendo scalpore. Un membro dell'equipaggio ha filmato i passeggeri che si trovavano in atteggiamenti intimi nella cucina dell'aereo.

La registrazione, effettuata tramite un monitor nella cabina di pilotaggio, si è rapidamente diffusa negli ambienti interni e sui social media.

La compagnia aerea ha sottolineato a «20 Minuten» che filmare le persone senza il loro consenso viola le sue linee guida e le norme sulla protezione dei dati.

La portavoce Meike Fuhlrott ha spiegato che la sicurezza e la fiducia dei passeggeri sono una priorità assoluta per Swiss.

La compagnia si sarebbe aspettata che l'equipaggio intervenisse in una situazione del genere, invece di filmare la scena. È stata avviata un'indagine interna per identificare i responsabili ed esaminare eventuali misure disciplinari.

Le telecamere non registrano nulla

Le telecamere a bordo servono a controllare l'accesso alla cabina di pilotaggio e a garantire la sicurezza. Questo regolamento è in vigore dagli attentati dell'11 settembre 2001.

Le telecamere non registrano nulla e le riprese del monitor sono consentite solo in casi eccezionali. La compagnia sta ora indagando su come siano avvenute le registrazioni e sul perché non siano state rispettati le norme.

È stato pubblicato un messaggio sull'intranet di Swiss per sensibilizzare i dipendenti e metterli in guardia dall'ulteriore diffusione del video. Inoltre si valuta la necessità di apportare modifiche alla formazione e alle istruzioni per garantire gli elevati standard di sicurezza.

L'indagine dovrà chiarire come sia potuto accadere l'incidente e quali misure debbano essere adottate per prevenirne di simili in futuro.

