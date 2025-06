Gli attuali antiveleni funzionano solo per uno o pochi dei 600 serpenti velenosi conosciuti (immagine d'illustrazione). sda

Dopo anni trascorsi a studiare il veleno dei serpenti, usando sé stesso come cavia, un ex camionista statunitense sta collaborando con un ricercatore per sviluppare un farmaco antiveleno universale.

Tim Friede era di cattivo umore all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001: è questo che lo ha spinto a scendere nel suo scantinato, dove è stato morso da due dei serpenti più letali del mondo. Quattro giorni dopo si è risvegliato dal coma.

«So cosa significa morire per il morso di un serpente», ha detto il 57enne americano all'AFP in una videochiamata dalla sua casa di Two Rivers, una piccola città del Wisconsin.

Un episodio che avrebbe potuto allontanarlo a vita dai serpenti, ma così non è stato. Tra il 2000 e il 2018 è stato morso da serpenti velenosi più di 200 volte e si è iniettato il loro veleno più di 650 volte.

Si è inflitto queste esperienze estremamente dolorose per ottenere un'immunità totale ai loro morsi, nella speranza di contribuire allo sviluppo di un antiveleno migliore.

Dopo anni, ecco la ricerca scientifica

La pratica di acquisire l'immunità a sostanze tossiche ingerendone dosi crescenti è nota come Mitridatismo, dal nome di Mitridate il Grande (113-63 a.C.). Secondo la leggenda, questo re greco, temendo di essere avvelenato dai suoi nemici, ingerì quantità crescenti di arsenico per abituarsi ad esso.

L'ex camionista Friede, che non aveva - e non ha - una laurea, ha lottato a lungo per essere preso sul serio dagli scienziati. Dopo 25 anni, una ricerca basata sui suoi esperimenti è stata pubblicata a maggio sulla rivista Cell. Gli autori sperano ora che l'iperimmunità acquisita da Friede permetta di sviluppare un antiveleno universale.

Gli attuali antidoti funzionano solo per uno o pochi dei 600 serpenti velenosi conosciuti.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i morsi uccidono circa 138.000 persone all'anno e causano amputazioni o altre disabilità ad altre 400.000 persone. Queste cifre sono sottostimate, poiché le vittime vivono generalmente in regioni povere e isolate.

La sua stessa cavia

Il primo morso subito, all'età di cinque anni, da parte di un serpente innocuo, rimane un ricordo vivido. «Ho avuto paura, ho pianto, sono scappato», racconta Friede. Ma poi ha iniziato a portare a casa i rettili, nascosti in barattoli di sottaceti, con grande disappunto della madre. Man mano è nata una passione: ha imparato, grazie a un corso, a estrarre il loro veleno.

Il metodo di produzione dell'antiveleno non è praticamente cambiato in 125 anni: piccole dosi estratte dai serpenti vengono iniettate in cavalli o pecore, inducendoli a produrre gli anticorpi.

Ma questo è efficace solo per particolari specie e alcuni degli anticorpi possono causare gravi effetti collaterali, come lo shock anafilattico.

È per questo che Friede ha deciso di diventare la sua cavia personale. Si è offerto agli esemplari più velenosi: cobra, taipan, mamba e serpenti a sonagli. «È sempre doloroso».

Un nuovo farmaco

A lungo ignorato dagli scienziati, nel 2017 è stato finalmente contattato dall'immunologo Jacob Glanville. Alla ricerca di un «maldestro ricercatore di serpenti che era stato morso accidentalmente diverse volte» per il suo lavoro, Glanville racconta all'AFP di essersi imbattuto in un video delle imprese ad alto rischio di Friede.

«Lo troverai imbarazzante, ma mi piacerebbe mettere le mani su un po' del tuo sangue», gli ha detto l'immunologo durante il loro primo contatto.

L'antiveleno oggetto della ricerca di Glanville, pubblicata su Cell, comprende due anticorpi provenienti dal sangue di Friede e un farmaco chiamato varespladib che inibisce le tossine. Proprio questo farmaco è stato testato dal ricercatore e ha fornito ai topi una protezione totale contro 13 delle 19 specie di serpenti usate nell'esperimento, e una protezione parziale contro altre sei.

Il veleno gli manca

Pur lodando lo studio, Timothy Jackson, dell'Australian Venom Research Unit, mette in dubbio la necessità di coinvolgere un essere umano quando sono disponibili anticorpi sintetici.

Eppure Centivax, un'azienda fondata nel 2019 da Glanville, sta sviluppando un antiveleno universale che un giorno potrebbe essere venduto in una penna autoiniettante pre-riempita.

Ora che lavora per Centivax, Friede si dice «orgoglioso» di aver fatto progredire la medicina, ma si rammarica di non poter più iniettare veleno. Qualsiasi incidente, infatti, sarebbe ora imputabile all'azienda. «Mi manca», afferma.