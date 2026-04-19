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In vendita a maggio Un ex star dello sci sta costruendo un resort in Svizzera... attorno a casa sua

Sven Ziegler

19.4.2026

L'ex star dello sci Daniel Albrecht sta costruendo un progetto immobiliare a Fiesch.
L'ex star dello sci Daniel Albrecht sta costruendo un progetto immobiliare a Fiesch.
Keystone / Mondhaus / Fotomontaggio blue News

L’ex sciatore Daniel Albrecht progetta a Fiesch, nel Vallese, un ambizioso resort turistico con cinque case unifamiliari, quattro edifici plurifamiliari e la sua «Mondhaus» come fulcro. L’iter per il permesso di costruzione è già concluso, mentre la vendita dovrebbe partire a maggio.

Sven Ziegler

19.04.2026, 12:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L’ex sciatore Daniel Albrecht intende realizzare a Fiesch un resort turistico.
  • Il progetto ruota attorno alla sua «Mondhaus», costruita nel 2016, e si basa su una filosofia edilizia sostenibile che privilegia materiali locali e tecniche naturali.
  • Il permesso di costruzione è stato approvato e la vendita delle unità dovrebbe iniziare a maggio.
  • A causa delle restrizioni sulle seconde case, gli immobili saranno gestiti come strutture turistiche, con un utilizzo limitato per i proprietari.
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Dopo la carriera sugli sci e la vendita del suo marchio di moda a Ochsner Sport, Daniel Albrecht apre un nuovo capitolo.

L’ex sciatore vallesano intende realizzare un resort turistico di ampie dimensioni a Fiesch. A riportarlo è il portale regionale «Pomona».

Il progetto prevede sei case unifamiliari e quattro edifici plurifamiliari per un totale di 12 appartamenti da 3,5 locali. La superficie abitativa complessiva supera i 1'700 metri quadrati.

La filosofia «Mondhaus»

Cuore del progetto è la cosiddetta «Mondhaus», la casa costruita da Albrecht nel 2016, che sarà ora proposta sul mercato come «Mondhaus Villa». 

I terreni su cui sorgerà il resort appartengono allo stesso Albrecht, che insieme a due architetti forma il trio promotore dell’iniziativa. L’ex atleta partecipa come investitore fondiario ed è titolare della Mondhaus GmbH.

La procedura per il rilascio della licenza edilizia si è conclusa con esito positivo, manca soltanto l’entrata in vigore definitiva del permesso. L’avvio ufficiale delle vendite è previsto per maggio.

Gli edifici saranno realizzati secondo la filosofia Mondhaus, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’utilizzo di materiali locali, alla salubrità degli ambienti e all’efficienza energetica. Il nuovo quartiere sarà inoltre arricchito da un parco giochi per bambini.

Regole precise per gli acquirenti

A Fiesch, in seguito all’iniziativa sulle abitazioni secondarie, non è più possibile costruire seconde case tradizionali.

Le unità saranno quindi vendute come proprietà turistiche. I proprietari potranno utilizzare l’immobile al massimo sei settimane all’anno, mentre per le restanti 46 settimane dovrà essere affidato a una gestione professionale e reso disponibile sulle piattaforme di prenotazione.

Non si tratta del primo progetto immobiliare di Albrecht a Fiesch. Già lo scorso anno è stato realizzato un edificio plurifamiliare secondo la filosofia Mondhaus.

Il suo obiettivo a lungo termine resta però più ambizioso: creare un campus di vita e formazione chiamato «Campus B», un luogo «che offra tutto, dall’asilo alla casa anziani», come dichiarato al «Walliser Boten».

Resta tuttavia ancora da definire se e dove questo progetto vedrà la luce.

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