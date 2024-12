Un francese si lancia nel vuoto per 400 metri su... un cartone

Un francese vola per 400 metri nel vuoto con un cartone 13.12.2024

Lo sportivo estremo francese Antony Newton sostituisce la sua tuta alare con un pezzo di cartone. Si tuffa così nelle profondità della valle di Lauterbrunnen e viene criticato per motivi di sicurezza.

adk Adrian Kammer

Hai fretta? blue News riassume per te Lo sportivo estremo Antony Newton effettua un base jump nella Valle di Lauterbrunnen con un pezzo di cartone al posto della tuta alare.

Gli utenti di Internet hanno definito lo spericolato transalpino un «cattivo esempio».

La Valle di Lauterbrunnen è un punto molto conosciuto per i base jumper. Si lanciano dalle rocce da un'altezza di circa 400 metri. Mostra di più

Non avete soldi per una tuta alare? Nessun problema. Antony Newton dimostra che il base jumping funziona anche con un pezzo di cartone. Ecco infatti come salta nelle profondità delle montagne svizzere.

Il francese è noto per le sue acrobazie folli e spericolate. Su Internet, però, non tutti gli utenti lo apprezzano: lo hanno infatti etichettato come un «cattivo esempio».

La Valle di Lauterbrunnen è spesso teatro delle sue azioni, come dimostra un'occhiata al suo profilo Instagram. Il luogo è una mecca per i base jumper. Nel corso degli anni però sono state ben 70 le persone che hanno perso la vita saltando nell'Oberland bernese.