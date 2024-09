Un gatto di 17 kg scappa dalla dieta nel rifugio e fallisce miseramente

Kroshik non è andato lontano con i suoi 17 chili: il gatto voleva fuggire dal suo programma di dieta ed esercizio fisico. rehabDogPerm/telegram

Il peso di Kroshik, russo per «briciola», smentisce il suo nome: il gatto pesa ben 17 chili. Al felino non è piaciuta l'idea di essere sottoposto a un programma di dieta ed esercizio fisico. Purtroppo la sua fuga dal rifugio per animali è fallita in modo spettacolare.

Il gatto si chiama Kroshik, ma il nome non è molto appropriato. Infatti Kroshik è russo e significa «briciola»: l'animale domestico che lo porta pesa però ben 17 chilogrammi.

È quindi comprensibile che il felino debba essere messo a dieta per motivi di salute. Almeno così pensavano le persone che si occupano del peloso fagottino di gioia.

L'amico a quattro zampe non era però della stessa idea, come riporta tra gli altri il New York Post, e ha cercato di fuggire da un rifugio speciale per animali a Perm in Russia.

Il gatto sovrappeso non è andato molto lontano: un membro del personale ha scoperto Kroshik in una scarpiera, incastrato tra le sbarre e con la testa nascosta dietro a delle Crocs blu.

«Era piuttosto sconvolto quando l'abbiamo trovato», ha dichiarato il personale. Dopo una porzione di cibo, però il micio si è calmato di nuovo.

Normalmente il felino non riceve porzioni extra al rifugio per animali. Al contrario, il cibo dietetico è razionato e Kroshik deve completare un programma di fitness piuttosto duro.

Secondo il rifugio il gatto è uno di quei casi in cui le persone hanno nutrito eccessivamente un animale per amore mal riposto, facendolo ammalare.

In precedenza Kroshik viveva in un ospedale ed è stato nutrito troppo dai pazienti, visitatori e personale. Ora l'animale deve essere rimesso in forma con la ginnastica e una dieta rigorosa.

Il tentativo di fuga di Kroshik è in linea di principio un buon segno perché dimostra che «il gatto è un tipo attivo».

In ogni caso i veterinari sono fiduciosi che l'abbondante felino possa perdere da 50 a 70 grammi di peso alla settimana.

Probabilmente non diventerà una briciola, ma un peso normale potrebbe essere possibile.