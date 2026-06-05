Immagine d'illustrazione archivio IMAGO/Beautiful Sports

Il 17enne di Belmonte Castello, nel Lazio, è deceduto nella sua abitazione, dopo che non la mattina non era andato a scuola. All'ora di pranzo la madre lo ha trovato esanime. Inutile l'intervento dei soccorsi. Il giovane sarebbe deceduto per cause naturali.

Hai fretta? blue News riassume per te Alessandro Merucci, calciatore della Valcomino (Juniores Provinciali U19) di 17 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione di Belmonte Castello, nel Lazio.

Il giovane non si era recato a scuola e quando la madre ha provato a chiamarlo per il pranzo non ha ricevuto risposta.

È allora entrata nella sua cameretta e lo ha trovato esanime. Chiamati i soccorsi, che hanno provato a rianimarlo, ma senza successo.

Il giovane era ben noto nel piccolo centro della provincia di Frosinone, soprattutto per la sua partecipazione alla vita sportiva locale. Mostra di più

Una tragedia ha colpito la comunità di Belmonte Castello, comune del Lazio. Alessandro Merucci, un calciatore della Valcomino (squadra della Juniores Provinciali U19) di soli 17 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione.

Lo riporta, tra gli altri, «The Social Post», spiegando che il giovane era ben noto nel piccolo centro della provincia di Frosinone, soprattutto proprio per la sua partecipazione alla vita sportiva locale.

Il dramma si è consumato poco dopo mezzogiorno. Giovedì Alessandro non si era recato a scuola e la madre lo aveva lasciato dormire. Quando la donna ha provato a chiamarlo per il pranzo non ha ricevuto risposta.

È allora entrata nella sua cameretta e lo ha trovato esanime. Ha quindi subito dato l'allarme ai servizi di emergenza.

L'arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno provato a lungo a rianimare il 17enne, ma purtroppo senza successo. I medici hanno dunque dovuto constatarne il decesso.

Un primo esame ha indicato cause naturali come origine del tragico evento. Si tratterebbe di un arresto cardiocircolatorio.

L'autorità giudiziaria ha comunque disposto accertamenti di medicina legale. Gli esami serviranno a fare piena chiarezza sulle cause della morte del giovane.