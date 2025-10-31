  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È successo in Australia Un giovanissimo giocatore di cricket perde la vita colpito da una pallina

Gregoire Galley

31.10.2025

Un cricketer australiano di 17 anni è morto giovedì.
Un cricketer australiano di 17 anni è morto giovedì.
AFP

Un giocatore di cricket australiano di 17 anni è morto giovedì dopo essere stato colpito da una palla, come ha annunciato la sua famiglia in un comunicato. Si tratta di un incidente raro per questo sport.

Agence France-Presse

31.10.2025, 08:06

31.10.2025, 08:08

Ben Austin, che indossava un casco, è stato colpito al collo mentre affrontava un lanciapalle automatico prima di una partita di Twenty20 – una forma di cricket – a Melbourne in Australia

È stato portato in ospedale in condizioni critiche prima di morire due giorni dopo, ha dichiarato il padre Jace Austin in un comunicato, definendola una «tragedia».

Il giovane era considerato un promettente lanciatore e battitore. Il suo club, il Ferntree Gully Cricket, lo ha definito una «stella del cricket».

Le morti nel cricket sono rare. Il decesso più significativo degli ultimi anni risale al 2014, quando l'australiano Phillip Hughes è stato colpito da una palla, sempre al collo, durante una partita.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
Questo sito web per le vignette autostradali è un inganno: ecco come riconoscere la truffa
Mangiamo davvero numerosi ragni durante la notte?

Altre notize

Inizia un nuovo capitolo. Il campione del mondo di Formula 1 Jenson Button si ritira

Inizia un nuovo capitoloIl campione del mondo di Formula 1 Jenson Button si ritira

Dopo l'incidente. Mentre Dettwiler si riprende, la SIC58 annuncia il suo ingaggio

Dopo l'incidenteMentre Dettwiler si riprende, la SIC58 annuncia il suo ingaggio

Dopo il brutto incidente. Buone notizie: le condizioni di Noah Dettwiler sono stabili e non più critiche

Dopo il brutto incidenteBuone notizie: le condizioni di Noah Dettwiler sono stabili e non più critiche