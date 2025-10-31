Un cricketer australiano di 17 anni è morto giovedì. AFP

Un giocatore di cricket australiano di 17 anni è morto giovedì dopo essere stato colpito da una palla, come ha annunciato la sua famiglia in un comunicato. Si tratta di un incidente raro per questo sport.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Ben Austin, che indossava un casco, è stato colpito al collo mentre affrontava un lanciapalle automatico prima di una partita di Twenty20 – una forma di cricket – a Melbourne in Australia

È stato portato in ospedale in condizioni critiche prima di morire due giorni dopo, ha dichiarato il padre Jace Austin in un comunicato, definendola una «tragedia».

Il giovane era considerato un promettente lanciatore e battitore. Il suo club, il Ferntree Gully Cricket, lo ha definito una «stella del cricket».

Le morti nel cricket sono rare. Il decesso più significativo degli ultimi anni risale al 2014, quando l'australiano Phillip Hughes è stato colpito da una palla, sempre al collo, durante una partita.