L'asteroide «2024 YR4» non rappresenta più una minaccia significativa per l'umanità. Keystone

Secondo i ricercatori, nel 2032 la collisione di un grande asteroide con la Luna, con una probabilità del 4,3% di verificarsi, potrebbe danneggiare i satelliti e causare una spettacolare - ma innocua - pioggia di meteoriti sulla Terra.

Agence France-Presse Clara Francey

«2024 YR4» ha fatto brevemente notizia all'inizio dell'anno, quando le agenzie spaziali hanno annunciato che l'asteroide, del diametro di 60 metri, era stato messo sotto sorveglianza per il rischio di una collisione con la Terra nel 2032.

Nuove osservazioni hanno poi escluso un impatto diretto con il nostro pianeta. Ma le probabilità che «2024 YR4» si scontri con la Luna sono aumentate al 4,3%, secondo i dati raccolti a maggio dal telescopio spaziale James Webb.

Uno studio preliminare, pubblicato sulla piattaforma ArXiv per la pre-pubblicazione di articoli scientifici e presentato alla rivista «Astrophysical Journal Letters», valuta per la prima volta le conseguenze che una tale collisione potrebbe avere.

«2024 YR4» sarebbe il più grande asteroide a schiantarsi contro il nostro satellite naturale da circa 5'000 anni a questa parte, ha dichiarato all'«AFP» Paul Wiegert della University of Western Ontario (Canada), autore principale dello studio, che non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria.

Il 10% dei detriti attratti dalla gravità terrestre

L'impatto sarebbe «paragonabile a una grande esplosione nucleare in termini di quantità di energia rilasciata», spiega.

Secondo una serie di simulazioni effettuate dai ricercatori, dalla superficie lunare verrebbero proiettati fino a 100 milioni di chilogrammi di materiale.

Se l'asteroide dovesse colpire il lato visibile della Luna - una probabilità di circa il 50% - si stima che fino al 10% di questi detriti verrebbe attratto dalla gravità terrestre.

Nei giorni successivi all'impatto, il numero di meteore che minaccerebbero i satelliti in orbita intorno alla Terra potrebbe essere 1'000 volte superiore al solito.

«Una roccia di un centimetro di diametro che viaggia a decine di migliaia di metri al secondo è come un proiettile», avverte Wiegert.

D'altra parte, questi piccoli detriti dovrebbero disintegrarsi nell'atmosfera e non costituire un pericolo per le persone a terra. Ma lo studio sottolinea che si assisterebbe a una pioggia di meteoriti «spettacolare».

Un «buon bersaglio» per un'esercitazione di difesa planetaria

Scrutato per diversi mesi, «2024 YR4» si allontanerà notevolmente dalla Terra fino al suo ritorno nel 2028, rendendo nuovamente osservabile il suo percorso.

Se il rischio di una collisione con la Luna dovesse aumentare in quel momento, ciò lo renderebbe «un buon bersaglio» per un'esercitazione di difesa planetaria e «sono sicuro che verrebbe preso in considerazione», afferma l'esperto.

«2024 YR4» è infatti solo la metà delle dimensioni e il 10% della massa di Dimorphos, un asteroide con cui una sonda della NASA s'è deliberatamente scontrata nel 2022 per deviarne la traiettoria in un primo test di difesa planetaria riuscito.