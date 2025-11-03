Immagine illustrativa KEYSTONE

Gli ospiti potranno scegliere il profumo con cui svegliarsi, con opzioni che includono caffè, bacon e muffin ai mirtilli.

Hai fretta? blue News riassume per te Una nota grande catena alberghiera ha deciso di lanciare la Sveglia Colazione.

Invece dei più o meno suoni fastidiosi, che tutti conosciamo, il dispositivo risveglia gli ospiti con i dolci profumi della colazione.

Una ricerca interna mostra che il 58% dei viaggiatori che volano in Asia e nel Pacifico gradirebbe svegliarsi con i profumi di caffè, croissant, senza dimenticare frutta e uova con la pancetta

I profumi aiuterebbero a mantenere una routine difficile da mantenere quando si viaggia. Mostra di più

È il «New York Post» a darne notizia: una nota catena di hotel sta lanciando un'esperienza alberghiera unica al mondo con una sveglia basata su aromi, per migliorare il sonno e i risvegli dei suoi ospiti.

Addio ai suoni fastidiosi: la nuova Sveglia Colazione di Holiday Inn Express è un dispositivo innovativo che risveglia gli ospiti con i dolci e saporiti profumi della colazione.

Tutti gli hotel del gruppo in Australia e Nuova Zelanda, insieme a quelli partecipanti in Singapore, Thailandia e Giappone, offriranno ai clienti la possibilità di provare questa nuova esperienza.

Un odore gradevole migliora il risveglio

Gli ospiti potranno scegliere il profumo con cui svegliarsi, con opzioni che includono caffè, bacon e muffin ai mirtilli in Australia e Nuova Zelanda, oltre a pera Nashi in Giappone e mango in Singapore e Thailandia.

La sveglia funziona come un diffusore, rilasciando il delizioso aroma del tuo cibo preferito per la colazione quando è ora di svegliarsi.

Il concetto è stato ispirato da una ricerca commissionata dal gigante alberghiero, che ha rilevato che il 58% dei viaggiatori in Asia e nel Pacifico ritiene che un odore gradevole possa migliorare il risveglio, specialmente durante i viaggi.

«Sappiamo dalla ricerca che i viaggiatori in Asia Pacifico hanno difficoltà a dormire e molti saltano la colazione quando viaggiano, a volte per risparmiare,» ha dichiarato Dean Jones, Vicepresidente Commerciale per l'Asia Orientale e Pacifico di IHG Hotels & Resorts.

Caffè, tè, pane, croissant, frutta, eggs-and-bacon

I partecipanti alla ricerca hanno anche condiviso quali profumi migliorerebbero le loro mattine: caffè o tè (56%), prodotti da forno (38%), frutta fresca (30%) e bacon e uova (43% in Australia).

«Svegliarsi e mantenere una routine durante i viaggi può essere più difficile di quanto sembri, come ha sottolineato la nostra ricerca. Ma conosciamo anche il potere del profumo: quel primo aroma di caffè o croissant fresco può fare miracoli, specialmente quando è gratuito», ha aggiunto Jones.

L'esperienza della Sveglia Colazione sarà disponibile per un periodo limitato a partire dal 20 ottobre 2025.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.