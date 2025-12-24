Un grave errore nei fascicoli di Epstein provoca nuovo clamore, ecco di cosa si tratta

I dossier su Jeffrey Epstein continuano a preoccupare l'opinione pubblica. Bildmontage Keystone / DPA

Le critiche alla pubblicazione dei dossier Epstein non si placano. Ora prende la parola una delle vittime, dopo che il suo nome è comparso più volte nei documenti senza essere oscurato.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nei fascicoli di Epstein pubblicati, il nome di una vittima viene citato più volte senza essere redatto.

La vittima è inorridita e parla di una grave violazione della fiducia.

I difensori delle vittime accusano il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver lavorato male e di non aver protetto le vittime. Mostra di più

La controversia sulla pubblicazione dei cosiddetti dossier sul caso Jeffrey Epstein continua ad allargarsi.

Ora il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti è finito sotto accusa per un ulteriore grave errore: nei documenti resi pubblici, il nome di una vittima del criminale sessuale condannato compare più volte senza essere oscurato. A riportarlo è l’emittente statunitense «CNN».

La donna coinvolta si è rivolta direttamente al canale dopo aver scoperto il proprio nome nei dossier. Per ragioni di sicurezza, la «CNN» non la identifica con il suo vero nome, ma utilizza lo pseudonimo comunemente impiegato negli Stati Uniti, «Jane Doe».

La donna è stata vittima di Epstein nel 2009 e nello stesso anno aveva denunciato gli abusi all'FBI.

Il caso è particolarmente delicato perché all’epoca Epstein era già stato condannato una prima volta. Nonostante ciò, gli era stato consentito di scontare gran parte della pena in regime di semilibertà, un periodo durante il quale - secondo diverse testimonianze - avrebbe continuato ad abusare di giovani donne.

«Non ho parole, mi si spezza il cuore»

Dopo la pubblicazione parziale dei file, avvenuta venerdì, la sconosciuta ha contattato il Dipartimento di Giustizia via e-mail e ha chiesto che il suo nome fosse reso immediatamente irriconoscibile. Tuttavia, il suo nome è rimasto visibile nei documenti almeno fino a lunedì.

La donna ha espresso alla «CNN» il suo profondo dolore. Ha detto che l'errore ha scosso la sua fiducia nelle autorità. «Sono molto colpita emotivamente perché non si tratta solo di me», ha detto, «sono molto preoccupata per la bambina che in questo momento sta chiamando l'FBI per chiedere aiuto. Se devo affrontare tutto questo adesso... non ho parole. Mi si spezza il cuore».

Gli avvocati delle vittime avevano già criticato poco dopo la pubblicazione il fatto che il Dipartimento di Giustizia avesse mostrato scarsa attenzione alla prospettiva delle persone coinvolte nella preparazione dei documenti.

Oltre all'insufficiente tutela delle identità, hanno denunciato anche la difficoltà, per le vittime, di individuare informazioni relative ai propri casi all'interno dell'enorme quantità di materiale pubblicato.

L’episodio emerso ora è tanto più grave se si considera che una parte consistente dei dossier è stata ampiamente oscurata.

I critici accusano il governo di aver nascosto in questo modo possibili riferimenti a nomi importanti. Sembra ancora più problematico che i nomi delle vittime, tra tutti, non siano stati costantemente protetti, anche se le autorità erano obbligate a farlo per legge.

Un portavoce del Ministero della Giustizia ha dichiarato alla «CNN» che sono stati compiuti «grandi sforzi» per proteggere le vittime cancellando i loro nomi. Sono inoltre in contatto con le persone colpite e con i loro avvocati. Il ministro della Giustizia Pam Bondi non ha ancora commentato pubblicamente le nuove accuse.