Questi studenti hanno fermato lo scuolabus quando l'autista ha avuto un attacco d'asma. WLOX via AP

Mentre viaggia a tutta velocità, l'autista di uno scuolabus ha un attacco d'asma e perde conoscenza. Ma gli alunni coraggiosi intervengono immediatamente ed evitano che accada il peggio.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Scolari del Mississippi hanno evitato un incidente devastante grazie alle loro azioni coraggiose.

L'autista di uno scuolabus ha avuto un attacco d'asma mentre viaggiava a tutta velocità e poi ha perso conoscenza.

Diversi studenti hanno reagito in pochi secondi, fermando il mezzo e curando l'autista.

Come ricompensa i ragazzi hanno ricevuto un'onorificenza e ora possono sperare in un invito al ristorante. Mostra di più

Alcuni scolati del Mississippi hanno reagito in pochi secondi a un evento inaspettato e hanno evitato senza alcun dubbio un grave incidente.

Hanno infatti fermato il loro scuolabus che viaggiava su un'autostrada a quattro corsie dopo che l'autista ha avuto un attacco d'asma. Lo riferisce l'agenzia di stampa «AP».

Secondo le informazioni raccolte, la 46enne stava cercando le sue medicine, ma alla fine è stato troppo tardi. Ha quindi perso conoscenza mentre guidava a tutta velocità.

Un 12enne, che frequenta la prima media, era seduto proprio dietro di lei e ha notato subito che stava sbandando. È quindi saltato in piedi, ha preso il volante e ha chiesto agli altri di chiamare i soccorsi.

«Non ho avuto il tempo di elaborare i miei sentimenti», ha detto il giovane. «Volevo solo assicurarmi che nessuno si facesse male».

«Ero spaventata, ma dovevo aiutare»

Un altro alunno di prima media, di 12 anni, ha frenato e insieme sono riusciti a portare l'autobus sulla carreggiata e a parcheggiarlo.

La sorella 13enne di quest'ultimo è corsa dal retro dell'autobus verso la parte anteriore e ha chiamato il 911. In seguito ha raccontato che riusciva a malapena a sentire l'operatore perché tutti gli studenti urlavano. «Ero spaventata, ma dovevo aiutare», ha poi aggiunto.

Anche una sua compagna di classe, di 15 anni, si è precipitata davanti e ha notato che l'autista aveva in mano un inalatore. Ha quindi somministrato il farmaco alla donna, mentre la 13enne le sosteneva la testa.

Studenti invitati al ristorante

Un altro alunno ha invece risposto al cellulare dell'autista che squillava e ha informato la squadra di trasporto del distretto scolastico di quanto stava succedendo.

«Sono molto grata ai miei studenti», ha detto la donna, che nel frattempo si è ripresa completamente. «Mi hanno salvato la vita e anche quella di tutti gli altri passeggeri dello scuolabus».

Gli studenti sono stati premiati nel corso di un evento e presto potranno andare insieme al ristorante, dove potranno mangiare a volontà.

«Quello che hanno fatto è stato un atto di coraggio», ha detto la preside della loro scuola Melissa Saucier, che ha aggiunto: «Non hanno aspettato che qualcuno intervenisse, hanno preso l'iniziativa da soli e questo la dice lunga sul loro carattere».