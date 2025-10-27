Immagine illustrativa KEYSTONE

Un'immagine sacra raffigurante Maria e Gesù bambino ha catturato l'attenzione mondiale dopo aver iniziato misteriosamente a produrre flussi di mirra.

Una stampa di Maria con il bambino Gesù è stata venduta in un negozio di articoli scontati a Toronto, per 20 dollari.

Nel 2008, la Chiesa ortodossa russa ha ufficialmente riconosciuto l'icona di Iveron, comperata a Toronto, come miracolosa.

Da allora padre Nectarios l'ha portata in giro per il mondo. In Georgia, nel 2014, sembra abbia curato miracolosamente una persona dal cancro.

Sulla scorta di immagini e video, padre Nectarios dimostra come l'immagine ora trasudi mirra: «Alcuni giorni sono stati completamente asciutti, mentre altri giorni sono stati ricoperti di mirra». Mostra di più

Una stampa di Maria e Gesù, acquistata in un negozio di articoli scontati, trasuda mirra a Honolulu. L'immagine ha già fatto il giro del mondo e che ci giura che sia alla base di alcuni miracoli.

È il «New York Post» a rendere noto che l'immagine da 20 dollari è stata salvata da un negozio di articoli scontati di Toronto.

È ora esposta nella chiesa ortodossa russa Holy Theotokos of Iveron della capitale hawaiana, e trasuda mirra, una resina proveniente da un albero che cresce in Africa e in Medio Oriente.

Proprio la resina profumata che i Re Magi donarono al bambin Gesù e che, secondo i seguaci, oggi sarebbe in grado di curare il dolore cronico, la cecità e il cancro. Di conseguenza sta attirando folle di fedeli da tutto il mondo.

Isn’t it wild you can physically go and see an Orthodox icon stream miraculous myrrh with your own eyes and there’s STILL people who don’t believe in Christianity. pic.twitter.com/v8laTN3Wbd — Ben Luigi (@RealBenLuigi) October 16, 2025

«Durante l'ultima settimana di settembre, ho iniziato a notare un odore incredibilmente forte di mirra, a casa, in macchina, persino al lavoro. Non riuscivo a spiegarmelo», ha scritto il sacerdote in una lettera alla sua parrocchia, citato dal «New York Post».

Uno sguardo più attento ha rivelato una goccia di mirra che emergeva proprio dal ginocchio sinistro del bambino Gesù nell'icona. «Eravamo spaventati. Abbiamo chiesto se qualcuno avesse pulito o unto le icone di recente. Non l'aveva fatto nessuno», ha aggiunto il sacerdote.

Da allora continua a «trasudare» la resina biblica.

Un messaggio di Dio?

Anche il «Daily Mail» riporta come la domenica seguente, la congregazione ha assistito alla fuoriuscita di mirra dalle icone.

«Alcuni giorni sono stati completamente asciutti, mentre altri giorni sono stati ricoperti di mirra. Ma indipendentemente dal fatto che trasudino o meno, emanano continuamente un profumo di rose estremamente intenso», ha raccontato padre Nectarios sul sito web della chiesa.

«Dio ci ha dimostrato che non ci ha dimenticati! E questo è tutto ciò che serve. Dio ci sta dicendo che Lui è reale! Osiamo ignorare questa rivelazione? Osiamo voltare le spalle a questo grande miracolo? Osiamo dimenticare Cristo? Che Dio ci perdoni se lo facciamo!», conclude la missiva del padre.

Guarigioni miracolose

Nel 2008 la Chiesa ortodossa russa ha ufficialmente riconosciuto l'icona di Iveron come miracolosa, incoraggiando padre Nectarios a portarla nelle chiese di tutti gli Stati Uniti.

Ha visitato più di 100 chiese negli Stati Uniti, in Europa e oltre, attirando milioni di fedeli.

L'icona è stata associata a guarigioni miracolose, tra cui la cura del cancro durante una visita in Georgia nel 2014.