[AHORA] En Miami, demolieron el hotel Mandarin Oriental, que tenía 25 años: los vecinos de Brickell se acercaron para celebrarlo.



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Spettacolo impressionante nel cuore di Miami: uno degli hotel più esclusivi della città è sparito nel nulla in pochi istanti.

Hai fretta? blue News riassume per te A Miami, l’ex hotel di lusso Mandarin Oriental è stato demolito con un’implosione controllata.

Il grattacielo di 23 piani è crollato in meno di 20 secondi davanti a spettatori impressionati.

Al suo posto sorgerà un nuovo complesso ultralusso previsto entro il 2030. Mostra di più

Domenica mattina l’ex Mandarin Oriental di Brickell Key è stato demolito con un’implosione controllata che ha lasciato a bocca aperta centinaia di spettatori.

Il grattacielo di 23 piani, inaugurato 25 anni fa su un’isola artificiale all’imbocco del fiume Miami, di fronte al Downtown, è crollato in meno di 20 secondi.

Come riporta «Associated Press», l’operazione, avvenuta intorno alle 8:30, è stata la più grande implosione registrata in città da oltre dieci anni.

Misure di sicurezza per il vicinato

A distanza di sicurezza, curiosi e residenti hanno assistito alla scena tra applausi e smartphone alzati.

Una sequenza rapidissima di esplosioni ha fatto collassare la struttura su sé stessa, sollevando una densa nube di polvere. Alcuni spettatori, protetti con mascherine, si sono allontanati subito dopo.

#Entérate 🔴El emblemático hotel Mandarin Oriental Miami, considerado uno de los más lujosos de Estados Unidos, fue demolido tras más de 25 años de operación.



El inmueble dará paso a un nuevo proyecto inmobiliario de alta gama, que busca redefinir la oferta de lujo en la zona… pic.twitter.com/3dmkoyrH5a — xevt - xhvt (@xevtfm) April 12, 2026

Per motivi di sicurezza, chi viveva entro circa 244 metri dall’edificio era stato invitato a restare chiuso in casa, con finestre e porte serrate durante il boato.

Spazio a un complesso ultralusso

Secondo gli sviluppatori di Swire Properties, l’operazione è stata il risultato di quasi due anni di pianificazione con imprese specializzate e autorità cittadine.

La scelta dell’implosione? La soluzione più sicura e veloce per rispettare i tempi, ridurre i disagi e garantire la sicurezza della comunità di Brickell Key.

Pochi istanti prima del crollo, la cima dell’edificio si è illuminata con bagliori simili a fuochi d’artificio blu e rosa, preludio spettacolare a un finale tanto rapido quanto definitivo.

Dietro la demolizione c’è un progetto ambizioso: al posto dell’hotel sorgerà «The Residences at Mandarin Oriental, Miami», un complesso ultralusso con due torri tra hotel e residenze, la cui apertura è prevista nel 2030.