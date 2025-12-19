Un imprenditore italiano si è fatto portare sulle piste da sci in elicottero. Rischia una multa. Immagine d'archivio: sda

Un imprenditore italiano ha fatto scalpore quando è atterrato con il suo elicottero su una pista da sci per risparmiare tempo. Ora rischia una multa.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Un imprenditore italiano ha fatto atterrare il suo elicottero direttamente su una pista da sci, senza autorizzazione, per evitare tempi di attesa.

L'autorità aeronautica italiana ha avviato un procedimento: Giorgio Oliva rischia una multa, e non per la prima volta.

Nel 2020 Oliva è stato coinvolto in un incidente mortale in elicottero ed è stato condannato per omicidio colposo. Mostra di più

Un incidente insolito si è verificato presso la stazione sciistica del Maniva, nelle Alpi italiane, quando un elicottero ha attirato l'attenzione dei visitatori. Il velivolo apparteneva a Giorgio Oliva, presidente dell'azienda siderurgica Industrie Riuniti Odolesi (IRO).

Invece di percorrere la tortuosa strada che porta al parcheggio, Oliva ha deciso di atterrare direttamente sulla pista da sci. I carabinieri che hanno osservato l'incidente hanno visto l'imprenditore parcheggiare l'elicottero accanto alla pista, indossare l'attrezzatura da sci e scendere lungo la pista.

Alla domanda dei carabinieri sul perché avesse agito in questo modo, l'uomo ha risposto, come riporta il «Corriere della Sera»: «Non avevo tempo, avevo fretta e volevo sciare».

E non è la prima volta

Nonostante i suoi documenti e la sua licenza di volo fossero in regola, non aveva il permesso di volare e atterrare nella stazione sciistica.

Di conseguenza, è stato avviato un procedimento nei suoi confronti presso l'autorità aeronautica italiana e rischia un'altra multa.

Oliva aveva già effettuato un'operazione simile nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio in aprile, per la quale aveva dovuto pagare una multa di 2'000 euro. Ma questa somma non sembra scoraggiarlo, poiché considera la multa irrisoria.

Già condannato per omicidio colposo

Un tragico incidente si è verificato nel 2020, quando Oliva si stava recando in pista con un collega. L'elicottero si è schiantato sulle montagne al confine con la Francia, uccidendo un direttore generale dell'IRO.

L'imprenditore si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e ha ricevuto una condanna a otto mesi con la condizionale.