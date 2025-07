Belgio: in fiamme il mega palco del Tomorrowland 17.07.2025

Due giorni prima dell'inizio del festival di musica elettronica Tomorrowland a Boom, nei pressi di Anversa, in Belgio, un incendio è divampato sul palco principale.

DPA Jan-Niklas Jäger

Hai fretta? blue News riassume per te Un incendio è scoppiato nel luogo del festival Tomorrowland in Belgio.

Il palco principale è bruciato completamente.

Il mega evento musica si svolgerà comunque. Mostra di più

Il festival Tomorrowland di Boom, nei pressi di Anversa, è uno dei maggiori eventi al mondo per gli appassionati di musica elettronica. L'anno scorso vi hanno partecipato 400'000 persone e quest'anno erano attesi grandi nomi come David Guetta, Robin Schulz e Deadmau5.

Ma due giorni prima dell'inizio, ossia mercoledì sera, lo shock: un enorme incendio è scoppiato durante i preparativi. I filmati diffusi sui social media mostrano che il palco principale è stato quasi completamente avvolto dalle fiamme.

Grande contingente di polizia e vigili del fuoco sul posto

Gli organizzatori di Tomorrowland hanno confermato l'incendio. Le squadre di soccorso sono sul posto. «La nostra priorità assoluta è la sicurezza», ha dichiarato la portavoce del festival Debby Wilmsen, citata dal quotidiano olandese «Telegraaf».

Le immagini che arrivano giovedì mattina, con la luce del giorno, mostrano che il palco principale è stato completamente distrutto dalle fiamme. Tutto ciò che rimane è lo scheletro in acciaio, mentre il resto è letteralmente andato in fumo.

Que triste pensar en la gente que viajó hasta otro continente, solo para ir al Tomorrowland, y están viendo que el escenario principal se incendió antes del evento. pic.twitter.com/2UiPp3EojX — Indie 505 (@Indie5051) July 16, 2025

Fortunatamente non ci sono stati feriti nell'incidente, come confermato dal festival e dai vigili del fuoco. Come riporta l'agenzia di stampa belga, i servizi di soccorso sono ancora sul posto. L'attenzione è attualmente rivolta alla sicurezza dei dipendenti presenti.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. I residenti sono stati invitati a chiudere tutte le finestre e le porte. La polizia è sul posto con un grosso contingente e sta monitorando il grosso rogo dall'alto con dei droni.

Il festival si svolgerà senza il palco principale

Gli organizzatori hanno annunciato in serata che il festival si svolgerà comunque, ma senza il palco principale. L'area campeggio DreamVille aprirà oggi, giovedì, come previsto.

Stanno lavorando a soluzioni per il fine settimana del festival. Hanno inoltre confermato che nessuno è rimasto ferito.

L'inferno di fuoco ricorda il grave incendio avvenuto nel 2017 durante una trasmissione in livestream del festival belga Tomorrowland a Barcellona, quando il palco principale fu improvvisamente avvolto dalle fiamme.

20'000 visitatori furono fatti sfollare. Si sospetta che la causa sia stata un danno all'impianto pirotecnico. Non ci sono stati feriti gravi tra i visitatori del festival, ma una ventina di persone erano dovute essere curate per ansia e lievi contusioni.

Nel 2017, il festival belga Tomorrowland è stato trasmesso in livestream a un festival musicale di Barcellona. Improvvisamente, il palco è andato in fiamme. Archivbild: Keystone

Con diverse centinaia di migliaia di visitatori, Tomorrowland è uno dei più grandi festival di musica elettronica del mondo. Il tema dell'edizione di quest'anno è «Orbyz» e, secondo le informazioni precedenti, si svolgerà in due fine settimana (18-20 e 25-27 luglio).