Un ladro neozelandese ingoia un uovo Fabergé, ora è sotto stretta sorveglianza

Ecco come appariva il gioiello.

Un uomo di 32 anni di Auckland ha tentato di rubare un amuleto Fabergé del valore di 33.000 dollari neozelandesi ingoiandolo. La polizia lo ha arrestato e ora lo tiene sotto stretta sorveglianza medica.

La polizia neozelandese si sta occupando di un caso insolito: un uomo di 32 anni avrebbe cercato di rubare un ciondolo di gioielleria del valore di 33'000 dollari neozelandesi, l'equivalente di circa 15'000 franchi svizzeri, ingoiandolo.

Secondo la polizia, il sospetto ladro è stato arrestato in una gioielleria di Auckland il 28 novembre, poco dopo aver ingoiato il gioiello, nella speranza di farlo uscire dal negozio senza essere scoperto, come scrive «ABC News».

Il gioiello è un raro amuleto Fabergé a forma di polipo, un uovo in edizione limitata ispirato al film di James Bond «Octopussy» (1983). È stato prodotto in soli 50 esemplari. Il ciondolo è alto 8,4 centimetri ed è montato su un supporto.

Secondo il sito web del gioielliere, l'uovo è realizzato in oro, ricoperto di smalto verde e incastonato con 183 diamanti e due zaffiri. Al suo interno è nascosto un polipo d'oro, con ventose di diamanti scintillanti e occhi di diamanti neri. Si tratta di un omaggio all'omonima femme fatale del classico di Bond.

Un uomo sotto stretta sorveglianza

Da allora, l'uomo è stato strettamente monitorato: non tanto per motivi di sicurezza, quanto per preoccupazioni mediche. Il gioiello però non è ancora stato recuperato, ha dichiarato la polizia.

Il sospetto è comparso in tribunale il 29 novembre senza rilasciare dichiarazioni. La sua prossima comparsa in aula è prevista l'8 dicembre.