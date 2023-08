Un ladro sfacciato incontra il peggior cane da guardia di sempre

ladro cane Frame video

Chiunque stia per uscire in bicicletta da un garage di San Diego non è certamente un abitante della casa, ma un ladro. Ma per sua fortuna, il cane messo alla guardia delle due ruote non è decisamente all'altezza del suo nome.

Hai fretta? blue News riassume per te Un cane da guardia di San Diego, in California, non è stato all'altezza del suo nome.

Il golden retriever ha preferito farsi accarezzare da un ladro invece di avvertire gli abitanti della casa.

Alla fine quindi il ladro se n'è andato con la bicicletta rubata. Mostra di più

Doppia fortuna per un ladro di San Diego: da un lato, ha trovato la due ruote «El Dorado» non chiusa a chiave in un garage della città costiera californiana. Dall'altro, il cane domestico che è stato messo a controllare era tutt'altro che un cane da guardia.

Il golden retriever ha persino spinto l'intruso ad accarezzarlo spontaneamente. L'uomo, ripreso dalle telecamere, ha definito il simpatico quadrupede scodinzolante il cane più figo del mondo, il che è certamente vero dal punto di vista di un ladro.

L'incontro notturno è avvenuto a metà luglio, ma la polizia di San Diego ha diffuso i filmati delle telecamere di sorveglianza solo all'inizio di agosto. Secondo i media, la bicicletta rubata era piuttosto costosa. Di conseguenza, la polizia sta ancora cercando il sospetto.

Il video (con il commento in tedesco):