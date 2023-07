«Un leone a Berlino? Impossibile, ci sono solo bancarelle di cibo vegano»

Uno dei tweet ironici sul caso della leonessa a Berlino. Immagine Twitter

Una leonessa in fuga per la periferia di Berlino? La notizia è stata nel frattempo in parte smentita e la polizia del Brandeburgo ha annunciato che probabilmente quello intravisto era un cinghiale. Ma per la comunità dei social si è trattato comunque di un curioso spunto per dei simpatici e originali post. Ecco quindi una raccolta di diversi tweet sul tema che non mancheranno di farvi sorridere.

Hai fretta? blue News riassume per te La leonessa che sarebbe scappata a Berlino non è ancora stata catturata. Stando alla Polizia, però, potrebbe trattarsi di un cinghiale.

La notizia ha comunque tenuto in sospeso la comunità su Twitter.

blue News ha raccolto alcune delle reazioni più divertenti. Mostra di più

Prima che ci arrivasse la polizia, su Twitter era già stata avanzata l'ipotesi, che quella che si vede nelle foto e nei video non è una leonessa, ma un... cinghiale. Soprattutto perché questi animali irsuti si sentono a casa propria sui marciapiedi della capitale tedesca.

‘Borsti, in Kleinmachnow ist ein Löwe los!’

‘Mir doch pumpe, ick will pennen!’ pic.twitter.com/1eFbnmWPsi — Georg ‘Tenured Maverick’ Löfflmann (@gloefflmann) July 20, 2023

O perché non Gollum? «Il mondo intero è perplesso: è un leone o no? Alcuni dicono che sia un cinghiale. In qualità di zoologo laico, professor Dr. Humburg, vorrei fare chiarezza». La somiglianza è veramente impressionante.

Alle Welt rätselt: Ist das jetzt ein Löwe oder nicht? Einige sagen, dass es ein Wildschwein wäre. Ich als Laienzoologe Professor Dr. Humburg kläre das mal auf: pic.twitter.com/hO4Gyn870B — Alexander Eichholtz (@EichholtzAlex) July 20, 2023

Ma per tornare alla presunta leonessa: le autorità di Berlino vogliono risparmiare acqua perché quest'anno è stato parecchio secco. Di conseguenza, come scherza un ragazzo su Twitter, i parchi della città sembrano già una savana africana. Non c'è da stupirsi che i leoni si stiano ambientando!

So vertrocknet wie die Parks in #Berlin sind, weil man kein Geld zum Bewässern hat, wird sich der #Löwe sicher wie zu Hause fühlen. 🙃Bilder aus dem Treptower Park von letzter Woche: pic.twitter.com/CMJxIOuGaT — EinTyp (@EinTyp15496172) July 20, 2023

Il giornale «Postillon» crea anche un collegamento tra la comparsa di leonesse e il cambiamento climatico. Nel tweet si legge: «Cambiamenti climatici sempre più evidenti: avvistato il primo leone nel Brandeburgo».

Pare poi che la leonessa stia già negoziando segretamente con la polizia: «Voglio 2 cinghiali e un nuovo recinto». E minaccia: se le sue richieste non saranno soddisfatte, sciopererà in un'altra città. Monaco di Baviera dovrebbe prepararsi!

Die ersten Verhandlungen mit der Polizei sind gescheitert.



Die Forderungen der Löwin :

2 Wildschweine und ein neues Gehege.



Sollten die Forderungen nicht innerhalb von 5 Stunden erfüllt werden, dann wird sie in München auftauchen. #löwin #löwe #bild pic.twitter.com/hDmFj0Slez — Özcan Cosar (@OezcanCosar) July 21, 2023

«Secondo giorno e il leone è ancora in libertà», scrive un utente di Twitter, mettendo la foto di un cagnolino con... la criniera da leone! Sarà forse l'animale che si sta cercando? Nah.

tag 2 und der Löwe läuft immer noch frei rum pic.twitter.com/Sn8A5gtdvA — Councilman Kroketti | Weinschorle Connoisseur (@mrksjs) July 21, 2023

Ci sono anche altri candidati. «#Avvistato un leone», si legge. Ma è bene ricordarlo ancora una volta: si cerca una leonessa, quindi non ha la criniera. I detective di Twitter devono lavorare ancora un po' su questo aspetto.

Anche «Il Re Leone» della Disney riceve un nuovo sfondo alla luce degli eventi attuali. La torre della televisione di Berlino fa bella mostra di sé al tramonto. «Guardalo, Simba. Questo è il nostro regno. Tutto ciò che la luce tocca».

Ricordate lo stupore mondiale quando un uomo nudo ha inseguito una famiglia di cinghiali intorno al Teufelssee di Berlino (ovviamente anche blue News ne aveva parlato)? Il web se lo ricorda bene e ha preso spunto da quella storia. «#Leonessa è stata appena avvistata al lago balneare di Berlino».

Qualcuno qui sta già pregustando lo sfruttamento dell'argomento nel panorama dei talk show tedeschi. Non perdete l'occasione di vedere il filosofo, autore e ospite fisso in studio Richard David Precht sollevare le questioni più profonde: «Chi è il leone. E se sì, quanti sono?».

Wer ist der Löwe - und wenn ja, wie viele? pic.twitter.com/ekJqMVTGl7 — AJ 🫧🇺🇦 (@ajajaja77) July 21, 2023

Alcuni professionisti di Twitter stanno già provando qualche sketch per il prossimo programma teatrale di Mario Barth. «Cosa ci fa un leone a Berlino? Lì ci sono solo bancarelle di cibo vegano. Non prende nulla». Conoscono davvero bene il comico berlinese!

„Wat soll denn en Löwe in Berlin? Da gibt’s ja nur noch vegane Fressbuden. Der kriegt ja nüscht.“ pic.twitter.com/zCS5AXHdlX — Roman Wagner (@RealRomanWagner) July 20, 2023

Particolarmente triste il fatto che nel frattempo un'alce sta facendo un giro a Dresda, ma ovviamente nessuno è interessato a lei. L'enorme mostro della capitale sta infatti attirando tutta l'attenzione. «Sei in giro come un alce a Dresda e un #leone a Berlino ruba la tua attenzione. È così che #Merz si sente da settimane di fronte all'AfD». Pessimo tempismo.

Da bist du als Elchin in Dresden unterwegs und ein #Löwe in Berlin stiehlt dir die Aufmerksamkeit. So fühlt #Merz seit Wochen angesichts der AfD. pic.twitter.com/QLbeFjdLvv — CausL (@casparsawade) July 20, 2023

Insomma, gli sfottò in rete sulla vicenda non sono mancati. Ma un'altra cosa è certa: la polizia sta ancora dando la caccia all'animale. Qualsiasi esso sia. «Sto ancora ridendo, ma se il leone non viene trovato entro 6 giorni, comincerò a preoccuparmi». Non si sa mai...