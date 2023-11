Un manager di Zurigo falsifica il certificato di morte della madre per non lavorare

Un manager di Zurigo ha finto la morte della madre per non andare al lavoro: ha perfino creato un certificato falso. Sebastian Gollnow/dpa

Un manager di Zurigo ha falsificato il certificato di morte della madre per non dover lavorare. Ma è stato scoperto e la messa in scena gli è costata cara.

Hai fretta? blue News riassume per te Un manager di Zurigo voleva nascondere una malattia al suo datore di lavoro.

Per evitare di lavorare, ha finto il decesso della madre e ha presentato un falso certificato di morte.

Il suo capo si è informato presso l'Ufficio del controllo abitanti e ha scoperto l'imbroglio. Il manager è stato condannato per falsificazione di documenti. Mostra di più

Molti datori di lavoro sono abituati alle scuse dei dipendenti che non si presentano al lavoro. Tuttavia, un manager di Zurigo ha inventato una storia che deve aver sorpreso il suo capo.

L'uomo ha finto il decesso della madre e ha persino mostrato un certificato di morte. Ma lo aveva falsificato, come riporta la Neue Zürcher Zeitung.

Il manager aveva problemi psicologici che voleva nascondere al suo datore di lavoro. Quindi, invece di mettersi in malattia, ha finto un lutto personale. Ma la scusa era poco credibile e il capo ha voluto vedere un documento che accertasse che la madre fosse scomparsa.

Modifica il certificato di morte del padre

Per evitare di essere smascherato e di perdere il lavoro a causa della bugia, l'uomo ha modificato al computer il certificato di morte del padre defunto.

Ma il capo ha continuato a sospettare di lui e ha chiesto informazioni all'Ufficio del controllo abitanti della città di Zurigo, dove l'imbroglio è stato scoperto.

Le bugie sono costate care al manager. Dopo essere stato denunciato all'Ufficio del controllo abitanti, è stato condannato per falsificazione di documenti.

Sebbene la multa di 2.700 franchi sia sospesa, l'uomo deve pagare un'ulteriore sanzione di 500 franchi e spese processuali di 1.000 franchi.