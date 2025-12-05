Wedding in Bihar's Bodh Gaya called off after bride & groom families fight over rasgulla shortage. Chairs thrown, punches exchanged; bride's side later files dowry case. CCTV video viral. (Nov 29)

pic.twitter.com/G0x9iDDa55 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 4, 2025

È bastata la mancanza del rasgulla, sempre molto atteso alla fine delle cerimonie nuziali indiane, a far perdere la testa ad alcuni partecipanti alle nozze, che hanno scatenato una vera e propria rissa nella sala del banchetto.

Hai fretta? blue News riassume per te In India un matrimonio ha preso una piega inaspettata quando la celebrazione si è trasformata in una rissa generale.

L'evento è degenerato a causa dell'assenza del rasgulla, un dolce tradizionale molto atteso nelle cerimonie nuziali.

Le videocamere di sorveglianza dell'hotel dove si è tenuta la celebrazione hanno catturato scene di caos, con familiari e invitati che si scambiavano colpi e lanciavano sedie. Mostra di più

Un matrimonio a Bodh Gaya, nello Stato del Bihar in India, ha preso una piega inaspettata quando la celebrazione si è trasformata in una rissa generale.

L'evento, che si è svolto il 29 novembre in un hotel, è degenerato a causa dell'assenza del rasgulla, un dolce tradizionale molto atteso nelle cerimonie nuziali.

Le videocamere di sorveglianza, come riporta «Leggo», hanno catturato scene di caos, con familiari e invitati che si scambiavano colpi e lanciavano sedie, creando panico tra i presenti.

La situazione è degenerata al punto che la celebrazione è stata interrotta e il matrimonio annullato.

La famiglia della sposa denuncia quella dello sposo

Nei giorni successivi, la famiglia della sposa ha presentato una denuncia contro la famiglia dello sposo, che ha respinto le accuse definendole prive di fondamento.

Nonostante la gravità dell'incidente, la polizia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non sono stati effettuati arresti.

Questo episodio ha suscitato un ampio dibattito in India, mettendo in luce le tensioni che possono sorgere durante le celebrazioni tradizionali.