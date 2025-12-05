  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video! Un matrimonio in India finisce in rissa per l'assenza del dolce tradizionale

ai-scrape

5.12.2025 - 11:03

È bastata la mancanza del rasgulla, sempre molto atteso alla fine delle cerimonie nuziali indiane, a far perdere la testa ad alcuni partecipanti alle nozze, che hanno scatenato una vera e propria rissa nella sala del banchetto.

Sara Matasci

05.12.2025, 11:03

05.12.2025, 11:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In India un matrimonio ha preso una piega inaspettata quando la celebrazione si è trasformata in una rissa generale.
  • L'evento è degenerato a causa dell'assenza del rasgulla, un dolce tradizionale molto atteso nelle cerimonie nuziali.
  • Le videocamere di sorveglianza dell'hotel dove si è tenuta la celebrazione hanno catturato scene di caos, con familiari e invitati che si scambiavano colpi e lanciavano sedie.
Mostra di più

Un matrimonio a Bodh Gaya, nello Stato del Bihar in India, ha preso una piega inaspettata quando la celebrazione si è trasformata in una rissa generale.

L'evento, che si è svolto il 29 novembre in un hotel, è degenerato a causa dell'assenza del rasgulla, un dolce tradizionale molto atteso nelle cerimonie nuziali.

Le videocamere di sorveglianza, come riporta «Leggo», hanno catturato scene di caos, con familiari e invitati che si scambiavano colpi e lanciavano sedie, creando panico tra i presenti.

La situazione è degenerata al punto che la celebrazione è stata interrotta e il matrimonio annullato.

La famiglia della sposa denuncia quella dello sposo

Nei giorni successivi, la famiglia della sposa ha presentato una denuncia contro la famiglia dello sposo, che ha respinto le accuse definendole prive di fondamento.

Nonostante la gravità dell'incidente, la polizia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non sono stati effettuati arresti.

Questo episodio ha suscitato un ampio dibattito in India, mettendo in luce le tensioni che possono sorgere durante le celebrazioni tradizionali.

I più letti

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Fognini senza filtri: «Avrei potuto guadagnare molto di più, ma ho ricevuto diverse multe!»
Anche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt
Ora Spotify calcola anche la tua età: ecco cosa c'è dietro alla nuova funzione
Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»

Altre notizie dai matrimoni

Sotto inchiesta. Affitta Disneyland Paris per le nozze ma la moglie ha 9 anni

Sotto inchiestaAffitta Disneyland Paris per le nozze ma la moglie ha 9 anni

Vacanze da sogno per due. Ecco le 11 destinazioni più belle per la vostra luna di miele, ma non solo

Vacanze da sogno per dueEcco le 11 destinazioni più belle per la vostra luna di miele, ma non solo

Ecco dov'è succcesso. Fugge con regali e soldi alla vigilia delle nozze dopo una lite sulla lista degli invitati

Ecco dov'è succcessoFugge con regali e soldi alla vigilia delle nozze dopo una lite sulla lista degli invitati

Altre notizie

Maltempo. In Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

MaltempoIn Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

Importo balzato a oltre 1 milione. Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

Importo balzato a oltre 1 milioneImprovvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

Bizzarra battaglia. L'asta per la targa «SO 1» supera già il milione di franchi in offerte

Bizzarra battagliaL'asta per la targa «SO 1» supera già il milione di franchi in offerte