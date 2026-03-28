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«Atto di autolesionismo» Un McDonald's sul Limmatquai di Zurigo? Anche Emma Thompson si oppone

Dominik Müller

28.3.2026

La prevista apertura di una filiale di McDonald's sulla Limmatquai di Zurigo sta incontrando resistenza.
La prevista apertura di una filiale di McDonald's sulla Limmatquai di Zurigo sta incontrando resistenza.
Keystone

Anche l'attrice premio Oscar Emma Thompson si è inserita nel dibattito sul progetto di aprire una filiale di McDonald's sul Limmatquai di Zurigo. La star del cinema sta sostenendo una petizione contro l'apertura del ristorante di fast food.

Dominik Müller

28.03.2026, 14:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La star di Hollywood Emma Thompson sostiene una petizione contro il progetto di aprire una filiale di McDonald's sul Limmatquai di Zurigo.
  • I residenti si oppongono legalmente al progetto per motivi di tutela dell'edificio storico, rumore e rifiuti.
  • La decisione spetta alla Corte d'appello edilizia.
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L'attrice premio Oscar Emma Thompson si è opposta al progetto di aprire una filiale di McDonald's nell'edificio di Limmatquai 48 e ha firmato una petizione contro la locazione da parte del proprietario Swiss Life.

Lo riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger». Circa 1'600 persone hanno già aderito alla petizione.

Nonostante la compagnia d'assicurazione abbia firmato un contratto di locazione a lungo termine con il gigante del fast food, i residenti della zona stanno bloccando il progetto.

Questi si stanno opponendo con appelli e una petizione contro i possibili interventi strutturali nell'edificio, che è protetto, oltre che contro il rumore e i rifiuti.

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Un «atto di autolesionismo»

L'attrice britannica conosce bene la zona: l'anno scorso ha soggiornato all'Hotel Storchen di fronte e, in una e-mail ottenuta dal «Tages-Anzeiger», si è detta entusiasta della «vista rimasta immutata per secoli».

Definisce la costruzione di uno dei ristoranti della catena un «atto di autolesionismo». La sua speranza è «che questa petizione giustificata e necessaria porti a un ripensamento».

L'attrice Emma Thompson è una spina nel fianco dei piani di McDonald's a Zurigo.
L'attrice Emma Thompson è una spina nel fianco dei piani di McDonald's a Zurigo.
Keystone

Il caso arriva davanti alla Corte d'appello per l'edilizia

Oltre alla star del cinema, anche importanti personalità locali si stanno esprimendo sulla questione.

Il pastore di Grossmünster Christian Walti ha scritto su Instagram: «Questo marchio, la puzza di frittura e gli immensi rifiuti non sono in linea con il bellissimo Limmatquai».

Il caso è attualmente all'esame della Corte cantonale d'appello per l'edilizia. Se la decisione sarà negativa, gli oppositori intendono ricorrere al Tribunale federale. McDonald's, dal canto suo, sottolinea che il progetto è stato approvato ed è specificamente adattato al luogo.

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