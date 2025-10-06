  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le autorità avvertono Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua

Sven Ziegler

6.10.2025

Le acque di Rimini hanno rotto gli argini.
Le acque di Rimini hanno rotto gli argini.
Screenshot X

Violente tempeste e mareggiate hanno creato scompiglio sulla costa adriatica italiana. Secondo le autorità, si sono verificati allagamenti in diverse località di villeggiatura e il livello del mare è salito a livelli storici.

Sven Ziegler

06.10.2025, 14:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Strade e zone costiere sono state allagate in Emilia-Romagna.
  • Secondo i media, le raffiche di vento di oltre 100 km/h hanno scatenato un mini-tsunami.
  • I sindaci stanno mettendo in guardia dalle mareggiate e consigliano alla popolazione di evitare le spiagge e le zone a bassa quota.
Mostra di più

Negli ultimi giorni, forti temporali hanno devastato parti del Nord Italia. La regione Emilia-Romagna, sulla costa adriatica, è stata particolarmente colpita, con località turistiche come Cervia, Cesenatico e Rimini sommerse dall'acqua.

Sui social network circolano video che mostrano strade allagate, passeggiate distrutte e alberi caduti.

Come ha riferito «RaiNews», lunedì mattina le autorità locali hanno parlato di una «mareggiata storica». Il livello del mare era salito a 1,24 metri sopra il livello medio, mentre le raffiche di vento raggiungevano la velocità di 107 km/h.

«Evitare spiagge e parchi»

Nella città costiera di Cervia, particolarmente colpita, il sindaco Mattia Missiroli ha invitato la popolazione alla massima cautela: «Attualmente in città sono presenti forti raffiche di vento e maree in aumento. Si raccomanda di non entrare in pinete, parchi o aree con edifici pericolanti e di evitare assolutamente la spiaggia».

Anche il sindaco Matteo Gozzoli ha avvertito del continuo pericolo a Cesenatico. Diverse strade del lungomare sono state allagate ed è stato necessario chiudere tratti di costa tra Zadina e Villamarina.

«Si prega di utilizzare il lungomare solo se è assolutamente necessario», ha detto Gozzoli, come riportato da «RaiNews».

Gli alberi cadono, le cantine si riempiono

Il portale online «Leggo» ha riferito domenica che la combinazione di mareggiate e raffiche ha innescato una sorta di mini-tsunami. Centinaia di chiamate di emergenza sono state ricevute nelle province di Forlì-Cesena, Udine e Gorizia.

I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati costantemente in azione per pompare l'acqua fuori dalle cantine allagate e rimuovere gli alberi caduti.

Allagamenti sono stati segnalati anche a Ravenna e nella popolare località balneare di Milano Marittima. A Lido Adriano il mare ha invaso le dune in diversi punti e parti della spiaggia naturale sono state spazzate via.

Una combinazione di forze estreme

I meteorologi spiegano la situazione con una combinazione di aree di bassa pressione sul Mediterraneo e forti venti da ovest. Questi hanno spinto l'acqua nell'Adriatico settentrionale e ne hanno causato l'accumulo: un fenomeno familiare, ma raramente così forte.

Le autorità avvertono che la situazione potrebbe peggiorare nuovamente se i venti persistono o se si verificano ulteriori precipitazioni. Numerose squadre di vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza gli edifici in pericolo e avviare le operazioni di bonifica.

I più letti

Coop ha copiato spudoratamente un prodotto della concorrenza?
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua
Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest
Maria De Filippi sarà una presenza fissa a «Belve»?

Altre notizie

Francia. Gisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

FranciaGisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

Intrappolati in centinaia. Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Intrappolati in centinaiaUn video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Medio Oriente. 138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

Medio Oriente138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri