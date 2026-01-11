  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Australia Un morto e 300 edifici distrutti negli incendi nello stato di Victoria

SDA

11.1.2026 - 10:43

Il fumo a Victoria.
Il fumo a Victoria.
Keystone

Una persona è morta e 300 fra case ed edifici sono stati distrutti negli incendi che hanno devastato l'Australia sud-orientale.

Keystone-SDA

11.01.2026, 10:43

11.01.2026, 10:46

Lo riporta la Bbc secondo cui le fiamme hanno colpito decine di località in tutto il paese per diversi giorni, principalmente nello stato di Victoria, ma anche nel Nuovo Galles del Sud.

È stato dichiarato lo stato di emergenza a Victoria, mentre migliaia di vigili del fuoco e oltre 70 velivoli sono stati schierati per combattere le fiamme. Ai residenti di oltre una dozzina di comunità è stato consigliato di lasciare le proprie case. Le autorità temono che gli incendi, alimentati da condizioni di caldo estremo, siccità e vento, possano durare per diverse settimane.

La premier di Victoria, Jacinta Allan, ha dichiarato che 30 incendi attivi stanno bruciando in tutto lo stato, dieci dei quali destano particolare preoccupazione. Alle 8 locali di domenica (la mezzanotte svizzera) erano bruciati 350.000 ettari in tutto lo stato. «Gli incendi continueranno per un po' di tempo in tutto lo stato ed è per questo che non abbiamo ancora superato il peggio», ha dichiarato ai media australiani.

Resti umani sono stati trovati nel villaggio di Gobur, vicino alla città di Longwood, circa 110 km a nord della capitale dello stato Melbourne, ha riferito la polizia. La vittima non è stata ancora identificata. Il fumo degli incendi sta influenzando la qualità dell'aria in molte aree del Victoria, compresa l'area metropolitana di Melbourne.

Le autorità hanno affermato che gli incendi sono stati i peggiori ad aver colpito il sud-est dell'Australia dopo quelli del 2019-2020, che hanno distrutto un'area grande quanto la Turchia e hanno ucciso 33 persone.

I più letti

Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation
A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
Una legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana
Meillard a pochi centesimi: lo slalom di Adelboden è apertissimo

Altre notizie

6 morti. Esplode una bombola di gas durante una festa di nozze a Islamabad

6 mortiEsplode una bombola di gas durante una festa di nozze a Islamabad

Tragedia di Crans-Montana. Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Tragedia di Crans-MontanaCredito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Aveva 78 anni. Addio a Bob Weir, membro fondatore dei Grateful Dead

Aveva 78 anniAddio a Bob Weir, membro fondatore dei Grateful Dead