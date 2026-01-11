Il fumo a Victoria. Keystone

Una persona è morta e 300 fra case ed edifici sono stati distrutti negli incendi che hanno devastato l'Australia sud-orientale.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta la Bbc secondo cui le fiamme hanno colpito decine di località in tutto il paese per diversi giorni, principalmente nello stato di Victoria, ma anche nel Nuovo Galles del Sud.

È stato dichiarato lo stato di emergenza a Victoria, mentre migliaia di vigili del fuoco e oltre 70 velivoli sono stati schierati per combattere le fiamme. Ai residenti di oltre una dozzina di comunità è stato consigliato di lasciare le proprie case. Le autorità temono che gli incendi, alimentati da condizioni di caldo estremo, siccità e vento, possano durare per diverse settimane.

La premier di Victoria, Jacinta Allan, ha dichiarato che 30 incendi attivi stanno bruciando in tutto lo stato, dieci dei quali destano particolare preoccupazione. Alle 8 locali di domenica (la mezzanotte svizzera) erano bruciati 350.000 ettari in tutto lo stato. «Gli incendi continueranno per un po' di tempo in tutto lo stato ed è per questo che non abbiamo ancora superato il peggio», ha dichiarato ai media australiani.

Resti umani sono stati trovati nel villaggio di Gobur, vicino alla città di Longwood, circa 110 km a nord della capitale dello stato Melbourne, ha riferito la polizia. La vittima non è stata ancora identificata. Il fumo degli incendi sta influenzando la qualità dell'aria in molte aree del Victoria, compresa l'area metropolitana di Melbourne.

Le autorità hanno affermato che gli incendi sono stati i peggiori ad aver colpito il sud-est dell'Australia dopo quelli del 2019-2020, che hanno distrutto un'area grande quanto la Turchia e hanno ucciso 33 persone.