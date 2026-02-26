Un nonno entra in una classe delle elementari e tira uno schiaffo a un bambino

Scuola elementare KEYSTONE

L'episodio di violenza è avvenuto alla scuola primaria «Leonardo da Vinci» di Voghera, in provincia di Pavia. L'uomo ha eluso i controlli, complice il caos mattutino dovuto all'arrivo a scuola degli alunni, e ha deciso di farsi giustizia da solo contro un bambino che aveva, a suo dire, bullizzato sua nipote.

Hai fretta? blue News riassume per te A Voghera, in provincia di Pavia, un uomo è entrato senza essere visto in una scuola primaria.

L'uomo si è diretto con decisione verso una delle aule, ha individuato un bambino, lo ha raggiunto e lo ha colpito con uno schiaffo.

L'insegnante è rimasta pietrificata e non ha avuto il tempo di reagire. Successivamente l'uomo si è dileguato, lasciando la scuola con grande rapidità.

A quanto pare si tratta del nonno di una delle allieve della scuola, che ce l'aveva con il piccolo per presunti atteggiamenti da bullo. Mostra di più

A Voghera, in provincia di Pavia (Lombardia), la routine mattutina nella scuola primaria «Leonardo da Vinci» è stata interrotta da un evento preoccupante.

Come riporta tra gli altri «Leggo», genitori e alunni stavano affollando l'entrata dell'istituto scolastico quando un uomo ha approfittato della confusione per entrare nell'edificio senza autorizzazione. Si tratta del nonno di una delle allieve.

L'uomo si è diretto con decisione verso una delle aule, proprio quando la prima campanella era appena suonata. Ha individuato un bambino all'interno della classe, lo ha raggiunto e lo ha colpito con uno schiaffo.

La scena si è svolta in pochi attimi. L'insegnante è rimasta pietrificata e non ha avuto il tempo materiale per proteggere l'alunno. Successivamente l'uomo si è dileguato, lasciando la scuola con grande rapidità.

Il gesto violento, a quanto pare, aveva una motivazione specifica: il nonno ce l'aveva con il piccolo per aver infastidito sua nipote. Parlava di presunti atteggiamenti da bullo verso la bambina. Si è praticamente fatto giustizia da solo.

La condanna della scuola

La preside dell'istituto ha confermato la dinamica dell'intrusione e parlato della gravità di quanto accaduto: «È un fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione».

La scuola ha seguito le procedure previste in questi casi, avvisando le forze dell'ordine. Ora spetterà alle autorità competenti fare chiarezza sulla vicenda.