Nonno Pino ha voluto lasciare alle nipotine un'eredità culturale e un esempio del suo amore per la letteratura (immagine illustrativa). KEYSTONE

Un nonno di Foggia ha creato un riassunto della «Divina Commedia» per le sue nipoti, sperando di ispirarle a preferire la lettura al cellulare. «Volevo lasciare a Mia e Zoe qualcosa che potesse ispirarle», ha raccontato Pino all'agenzia di stampa italiana ANSA.

Alessia Moneghini

Un nonno di Foggia, Giuseppe Mancini, conosciuto affettuosamente come «nonno Pino», ha intrapreso un progetto unico per le sue nipoti, Zoe e Mia, di 12 e 14 anni.

Come ha raccontato all'agenzia stampa italiana ANSA, a 77 anni, l'ex maresciallo dell'Aeronautica militare ha deciso di riassumere la «Divina Commedia» di Dante Alighieri, creando un'opera di 262 pagine suddivisa in due volumi, simili a una tesi di laurea.

Il lavoro è stato pensato per incoraggiare le nipoti a dedicarsi alla lettura piuttosto che al cellulare.

Un riassunto finito in sette mesi

La passione di nonno Pino per la letteratura è sbocciata nel maggio 2024, quando ha acquistato le tre cantiche dantesche: «Inferno», «Purgatorio» e «Paradiso». Immerso nella lettura, ha trovato ispirazione per trasmettere il significato dell'opera alle sue nipoti.

In sette mesi ha completato il riassunto: 91 pagine per l'Inferno, 91 per il Purgatorio e 80 per il Paradiso. Con l'aiuto di Don Marco, parroco della chiesa Beata Maria Vergine, ha trascritto il lavoro al computer, rilegandolo e donandolo alle nipoti come regalo di Natale, accompagnato da una dedica speciale.

«La mente deve essere sempre impegnata (...) con la lettura»

La dedica recita: «Vorrei che tutto questo ti insegni un'altra cosa importantissima amore bello: la mente deve essere sempre impegnata e non con il cellulare, ma con la lettura, la curiosità e facendoti domande, cercando di imparare sempre cose nuove! Nonno lo fa continuamente e questa ne è la prova dimostrativa. Oggi, che te lo dono, ho 77 anni. Ti amo con tutto il mio cuore, nonno Pino».

L'ex maresciallo ha voluto lasciare alle nipotine un'eredità culturale e un esempio del suo amore per la letteratura. «Volevo lasciare a Mia e Zoe qualcosa che potesse ispirarle, un pezzo di me e del mio amore per la letteratura», ha raccontato.

Il progetto, realizzato con cura e dedizione, rappresenta un vero e proprio atto d'amore per le sue nipoti.

Il/la redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.