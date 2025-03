Immagine microscopica di un carcinoma tiroideo. Con la nuova tecnologia a raggi X, i tumori non devono essere tagliati in fette sottili per la diagnosi per immagini (immagine illustrativa). IMAGO/Pond5 Images

Un nuovo metodo consente ai ricercatori svizzeri di esaminare i tumori in 3D. La speciale tecnologia a raggi X è in grado di catturare gli strati più profondi del tessuto, cosa che prima non era possibile.

Hai fretta? blue News riassume per te Una nuova tecnica a raggi X 3D lascia il tessuto tumorale intatto e utilizzabile per ulteriori indagini biologiche molecolari.

L'analisi 3D rileva anche le caratteristiche del tumore negli strati più profondi del tessuto, che a volte vengono trascurati dai metodi convenzionali.

Il metodo potrebbe anche essere utilizzato in futuro per sostituire le complesse analisi molecolari con procedure di imaging più semplici. Mostra di più

Invece di tagliare i tumori in fette sottili, i ricercatori svizzeri utilizzano una speciale tecnica a raggi X 3D che lascia il tessuto intatto. Questo significa che il campione rimane utilizzabile per ulteriori indagini biologiche molecolari, ha spiegato l'Empa, il Laboratorio Federale Svizzero per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali, in un comunicato stampa.

Le immagini tridimensionali della cosiddetta tomografia microcomputerizzata a contrasto di fase a raggi X (micro-CT) vengono analizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Secondo l'Empa, uno dei principali vantaggi dell'analisi 3D è che rileva anche le caratteristiche del tumore negli strati più profondi del tessuto che potrebbero essere trascurate dai metodi convenzionali.

I tumori aggressivi e a crescita rapida spesso penetrano nel tessuto circostante e persino nei vasi sanguigni. Queste invasioni capsulari in profondità nel tessuto sono spesso trascurate.

Anche altri tipi di cancro

Insieme ai patologi dell'Università e dell'Inselspital di Berna, i ricercatori dell'Empa hanno dimostrato che il nuovo metodo è in grado di rilevare caratteristiche tissutali clinicamente rilevanti nei tumori della tiroide.

Per farlo hanno esaminato un campione di tumore tiroideo di un paziente recentemente deceduto. Questo paziente era stato ricoverato nel 2011 a causa di un tumore classificato come benigno, che in seguito si è ripresentato in forma maligna.

Secondo l'Empa, i ricercatori sono stati in grado di utilizzare il nuovo metodo per identificare le rotture della capsula nei campioni di tessuto che erano state trascurate dal metodo originale.

Questo metodo di esame potrebbe essere utilizzato in futuro anche per altri tipi di cancro, come quello alla prostata o ai polmoni, scrive l'Empa. Gli scienziati vorrebbero inoltre sostituire le complesse analisi molecolari con metodi di imaging più semplici.