L'inferno di Crans-Montana Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation

Gabriela Beck

24.2.2026

Nel video diffuso dalla Procura di Sion si riconosce chiaramente il momento in cui la schiuma del soffitto prende fuoco.
Nel video diffuso dalla Procura di Sion si riconosce chiaramente il momento in cui la schiuma del soffitto prende fuoco.
Screenshot Twitter ANSA

Un nuovo video mostra i secondi che precedono la catastrofe al bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Scintille, schiuma e un momento di disattenzione sono stati sufficienti per scatenare l'inferno.

Redazione blue News

24.02.2026, 10:10

24.02.2026, 10:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un nuovo video mostra come le scintille delle fontanelle attaccate allo champagne incendino la schiuma sul soffitto del bar «Le Constellation» di Crans-Montana.
  • La procura di Sion ha pubblicato il filmato e sta indagando sulle responsabilità dei gestori.
  • I genitori della cameriera deceduta contraddicono i racconti dei gestori del bar e lanciano gravi accuse.
Mostra di più

La Procura di Sion ha pubblicato un nuovo filmato che, secondo il «Corriere della Sera», documenta per la prima volta in modo chiaro come si è sviluppato l'incendio al bar «Le Constellation» di Crans-Montana la notte di Capodanno.

Il video mostra la cameriera 24enne Cyane Panine sulle spalle di un collega e con due bottiglie di champagne in mano, con attaccate le fontanelle pirotecniche.

Le scintille hanno quasi immediatamente incendiato la schiuma fonoassorbente posta sul soffitto del locale. E poi le fiamme si sono propagate in pochi secondi, causando 41 morti e 115 feriti.

Mentre i coniugi Moretti, che gestivano il ristorante, avevano inizialmente affermato che l'idea dello spettacolo era venuta ai camerieri, un testimone ha spiegato che Jessica aveva ordinato personalmente l'azione.

Anche i genitori della cameriera deceduta, Cyane, smentiscono il racconto di una relazione stretta e parlano di rapporti puramente professionali e di condizioni di lavoro stressanti.

Secondo la famiglia, la lavoratrice stagionale non aveva ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza antincendio, si sentiva sopraffatta e lamentava una mancanza di empatia. L'indagine sulle esatte responsabilità è ancora in corso.

