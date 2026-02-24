Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation

La Procura di Sion ha pubblicato un nuovo filmato che, secondo il «Corriere della Sera», documenta per la prima volta in modo chiaro come si è sviluppato l'incendio al bar «Le Constellation» di Crans-Montana la notte di Capodanno.
Il video mostra la cameriera 24enne Cyane Panine sulle spalle di un collega e con due bottiglie di champagne in mano, con attaccate le fontanelle pirotecniche.
Le scintille hanno quasi immediatamente incendiato la schiuma fonoassorbente posta sul soffitto del locale. E poi le fiamme si sono propagate in pochi secondi, causando 41 morti e 115 feriti.
Mentre i coniugi Moretti, che gestivano il ristorante, avevano inizialmente affermato che l'idea dello spettacolo era venuta ai camerieri, un testimone ha spiegato che Jessica aveva ordinato personalmente l'azione.
Anche i genitori della cameriera deceduta, Cyane, smentiscono il racconto di una relazione stretta e parlano di rapporti puramente professionali e di condizioni di lavoro stressanti.
Secondo la famiglia, la lavoratrice stagionale non aveva ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza antincendio, si sentiva sopraffatta e lamentava una mancanza di empatia. L'indagine sulle esatte responsabilità è ancora in corso.