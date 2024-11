Un padre di famiglia inscena il suo annegamento, fugge, ma poi viene ritrovato

Le ricerche per Ryan Borgwardt sul lago Green, nel Wisconsin, sono durate sette settimane. Adesso è chiaro perché si sono rivelate infruttuose. Digihomer / Wikipedia

In agosto alcuni sconosciuti scoprono un kayak rovesciato su un lago, ma gli investigatori non trovano il corpo del proprietario, Ryan Borgwardt. Tre mesi dopo lo rintracciano nell'Europa orientale, vivo e vegeto. Il padre di famiglia avrebbe inscenato il suo annegamento per «una serie di ragioni».

Redazione blue News ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Ryan Borgwardt, sposato e padre di tre figli, ha simulato la sua morte per annegamento nel Lago Green nel Wisconsin, rovesciando il suo kayak e tornando a riva inosservato su un gommone.

Dopo essere fuggito ha attraversato il confine canadese e sarebbe volato in Europa.

L'ufficio dello sceriffo di Green Lake è in contatto con Borgwardt. Tuttavia non ha rivelato dove si trovi e non ha parlato con la sua famiglia.

In patria deve affrontare possibili accuse di ostruzione alla giustizia e richieste di risarcimento di 40'000 dollari o più per la costosa operazione di ricerca. Mostra di più

«Buone notizie: sappiamo che è vivo e sta bene», ha dichiarato lo sceriffo Mark Podoll della contea di Green Lake durante un incontro con i media, riferendosi a Ryan Borgwardt, un uomo sposato e con tre figli.

Nel mese di agosto delle persone hanno scoperto il suo kayak rovesciato sul Lago Green, nel Wisconsin. Nonostante le ricerche durate sette settimane e le innumerevoli immersioni, gli investigatori non hanno mai ritrovato il corpo dell'uomo. Ma nelle vicinanze c'erano invece la sua auto, nonché un mazzo di chiavi, il portafoglio e la patente di guida.

Ma adesso si è capito perché le ricerche dell'uomo non hanno avuto successo. «La cattiva notizia è che non sappiamo esattamente dove si trovi Ryan, che non ha ancora deciso di tornare a casa», ha continuato lo sceriffo. La «CNN» e vari altri media statunitensi stanno riferendo sul caso.

Al momento non hanno ancora localizzato l'uomo scomparso: lo sceriffo della contea di Green Lake Mark Podoll è già certo che la sua morte per annegamento sia stata inscenata. KEYSTONE

Dal Canada all'Europa orientale

Borwardt ha però descritto la sua scomparsa, afferma Matthew L. Vande Kolk, vice sceriffo della contea di Green Lake. Si era recato a Green Lake con una bicicletta elettrica e aveva detto alla sua famiglia che sarebbe andato a pescare.

Mentre remava verso il lago con il suo kayak, però si è portato con sé un gommone per bambini. Ha quindi rovesciato il kayak ed è tornato a riva con il gommone. Nel frattempo gli è caduto il telefono in acqua.

Dopo il tramonto ha percorso con la sua e-bike quasi 130 chilometri fino alla città di Madison, dove ha preso un autobus per Detroit e in seguito ha attraversato il confine canadese. Da lì è volato in Europa.

Gli investigatori hanno finalmente preso contatto con Borgwardt l'11 novembre e da allora comunicano con lui quasi quotidianamente. Ma il fuggitivo non ha ancora parlato con la sua famiglia.

In un video inviato alle autorità la scorsa settimana, lo si vede in una stanza anonima mentre afferma: «Sono nel mio appartamento. Sono al sicuro, non ci sono problemi».

Motivi e luoghi sconosciuti

Prima della sua scomparsa, Borgwardt aveva trasferito denaro su un conto estero, cambiato la sua e-mail e comunicato con una donna in Uzbekistan, ha dichiarato lo sceriffo.

A gennaio il padre di famiglia aveva stipulato una polizza di assicurazione sulla vita di 375'000 dollari, che secondo Vande Kolk avrebbe dovuto aiutare la sua famiglia.

Gli investigatori sono finalmente riusciti a contattarlo tramite una donna che si esprime in russo, anche se non è chiaro se si tratti della stessa dell'Uzbekistan con cui aveva comunicato in precedenza. Non è nemmeno chiaro se abbia una relazione con la donna attraverso la quale è avvenuto il contatto.

Non si sa cosa abbia spinto il padre a lasciare la sua famiglia e la sua vita precedente. I funzionari dello sceriffo che hanno parlato con la CNN non hanno rilasciato dichiarazioni chiare sulla questione. Vande Kolk dice che lo ha fatto per «una serie di ragioni».

«Nelle nostre conversazioni, abbiamo sottolineato l'importanza della sua decisione di tornare a casa e ripulire il casino che ha fatto», ha detto Vande Kolk. Inoltre Podoll ha detto di aver costruito un buon rapporto con Borgwardt, che è dispiaciuto per il modo in cui ha ferito la sua famiglia e di sentirsi in colpa per le molte ore che la comunità ha investito per cercarlo.

La famiglia e un rapporto della polizia lo attendono

Le lunghe ricerche sono state costose ed emotivamente estenuanti sia per la sua famiglia che per le squadre di ricerca, ha dichiarato il vice sceriffo. Le autorità sono determinate a ritenerlo responsabile delle conseguenze delle sue azioni e a pagarne il conto.

L'ufficio dello sceriffo sta preparando le accuse di ostruzione della giustizia contro di lui. La contea chiederà anche un risarcimento fino a 40'000 dollari per la ricerca, comprese le attrezzature e i salari.

Borgwardt avrebbe detto agli investigatori che pensava che avrebbero smesso di cercarlo dopo circa due settimane. Ha scelto il Green Lake anche perché è il lago naturale più profondo del Wisconsin.

«Ha scelto lo sceriffo e il dipartimento sbagliato!», commenta però Vande Kolk.

L'FBI, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale e il Dipartimento di Investigazione Criminale del Wisconsin stanno assistendo gli investigatori.

La sua famiglia lo rivuole indietro. «Il Natale si avvicina e quale miglior regalo per i suoi figli se non quello di essere con lui per le feste?», ha detto Vande Kolk.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'AI sono verificati dalla redazione.