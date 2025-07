La polizia ritiene che l'uomo abbia lavorato in 23 centri per l'infanzia tra gennaio 2017 e maggio 2025. (Foto simbolica) Keystone

Un australiano arrestato e incriminato per pedofilia potrebbe aver molestato sessualmente oltre 2'000 bambini nello Stato di Victoria, dove ha lavorato negli ultimi otto anni in decine di centri per l'infanzia.

Keystone-SDA SDA

Le autorità sanitarie dello Stato, infatti, stanno contattando circa 2'030 famiglie per sottoporre i loro bambini a test per malattie infettive, riportano i media locali.

Joshua Brown è accusato di 70 reati sessuali su bambini anche sotto i due anni mentre lavorava nel Creative Garden Early Learning a Point Cook, a circa 30 km a sud di Melbourne. Tuttavia, la polizia ritiene che Brown abbia lavorato in 23 centri per l'infanzia tra gennaio 2017 e maggio 2025.

Il Dipartimento della sanità aveva già contattato 1'200 famiglie e il direttore sanitario dello Stato, Christian McGrath, ha reso noto che altre 830 si sono aggiunte alla lista in seguito a nuove informazioni. La polizia del Victoria, intanto, ha reso noto che è in corso un'indagine urgente sul caso da parte della Sexual Crimes Squad.

Il Gruppo Affinity Education, che gestisce 12 dei centri in cui Brown ha lavorato, ha espresso «profondo sgomento» per la natura delle accuse contro il suo ex dipendente.