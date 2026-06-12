Un pensionato distrugge una rarissima auto di lusso: ecco com'è successo

300'000 franchi di danniUn pensionato distrugge una rarissima auto di lusso: ecco com'è successo
dpa
12.6.2026 - 16:11
Doveva essere un’elegante uscita al volante dell’auto dei suoi sogni, ma il giro si è concluso contro un guardrail. Un automobilista di 75 anni ha perso il controllo della sua vettura, causando danni stimati in circa 300’000 franchi.
,
DPA, Redazione blue News
12.06.2026, 16:11
dpa
Hai fretta? blue News riassume per te
Un automobilista di 75 anni si è schiantato contro un guardrail in Germania, dopo aver perso il controllo della sua auto su una strada bagnata dalla pioggia.
Il conducente è rimasto illeso, ma la rara sportiva di lusso che guidava ha subito danni stimati in circa 300’000 franchi.
Il veicolo era una Wiesmann GT MF 5 da 550 cavalli, un modello da collezione prodotto in meno di 200 esemplari.
Dell’auto sportiva in questione esistono soltanto pochi esemplari al mondo. Uno di questi si è schiantato in Germania, su una strada bagnata dalla pioggia, contro un guardrail.
Nessuno è rimasto ferito, ma il bilancio materiale è pesantissimo.
L’incidente con il veicolo da collezione costerà particolarmente caro al conducente 75enne, che ha provocato danni per circa 300’000 franchi.
Troppa velocità sotto la pioggia
Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a Bad Waldsee, nel distretto di Ravensburg, mentre viaggiava a velocità eccessiva su una carreggiata resa scivolosa dalla pioggia.
L’auto è andata in testacoda prima di urtare la barriera di protezione.
Sempre secondo la polizia, si trattava di un raro modello da collezione: la Wiesmann GT MF 5, sportiva da 550 cavalli, prodotta in meno di 200 esemplari, come indicato sul sito del costruttore.