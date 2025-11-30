La polizia sta usando questa immagine per cercare il criminale fuggito. Polizeipräsidium Konstanz

Un paziente di 20 anni è fuggito dal reparto psichiatrico di Reichenau, vicino a Costanza, a pochi chilometri dal confine svizzero. La polizia mette in guardia dal contatto con l'uomo.

Un paziente pericoloso è fuggito dal reparto psichiatrico di Reichenau, nei pressi di Costanza, vicino al confine con la Svizzera.

«Al momento non si può escludere che il ricercato si trovi in uno stato di disagio mentale e che agisca in modo aggressivo in caso di contatto», ha avvertito la polizia in un comunicato. Si consiglia inoltre di non avvicinarsi al giovane.

Il 20enne Montassar D. è stato arrestato per un reato «di notevole importanza», ha dichiarato un portavoce della polizia al quotidiano tedesco «Bild». La natura del reato non è però stata resa nota.

Fuggito a piedi in direzione sconosciuta

Secondo la polizia, l'uomo è fuggito a piedi in una direzione sconosciuta alle 14_00 di sabato. Le ricerche nel centro della città e la caccia all'uomo sono state finora infruttuose.

La polizia ha però emesso l'avviso solo domenica poco dopo le 13:00.

Il fuggitivo è descritto come segue: 187 centimetri di altezza, corporatura esile, baffi sottili e capelli neri corti e ricci. Al momento della fuga indossava un gilet nero, pantaloni neri, un maglione verde, scarpe blu e un berretto nero.