La femmina dell'ido è in pericolo di estinzione. imago stock&people

Una disavventura imbarazzante per la radiotelevisione austriaca ORF: presentando una ricetta da cucinare, nella padella sfrigolava un pesce, protetto tutto l'anno, anche in Austria. Non è chiaro come possa essersi verificato l'errore.

Hai fretta? blue News riassume per te L'emittente radiotelevisiva austriaca (ORF) ha mostrato una ricetta per cucinare un pesce... protetto.

Il fatto ha causato non poca agitazione tra gli spettatori.

La presentattrice della trasmissione si è scusata per l'errore. Mostra di più

Un pesce sfrigolante in un programma televisivo ha suscitato scalpore in Austria: quello che l'emittente radiotelevisiva ORF ha presentato in padella la settimana scorsa era un ido femmina (Leuciscus idus) in via di estinzione. Non è consentito pescarlo. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere.

La femmina dell'ido è una carpa europea. Numerosi telespettatori lo hanno riconosciuto durante la trasmissione e si sono lamentati. Una settimana dopo la presentatrice Claudia Schubert si è scusata: ha ammesso che in Austria questo pesce è protetto tutto l'anno.

«Avevamo informazioni diverse al riguardo», ha detto martedì sera la conduttrice. Il programma «Niederösterreich Heute», «Bassa Austria Oggi», presenta ogni martedì una ricetta da cucinare.