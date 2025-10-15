La casa della famiglia Schumacher a Gland VD: è qui che si sarebbe consumato il reato. IMAGO/Bestimage

Un pilota australiano è sotto processo a Nyon per un presunto stupro nella casa della famiglia Schumacher a Gland, nel Canton Vaud. L'accusato sarebbe un conoscente di Mick Schumacher.

Un pilota australiano, amico di Mick Schumacher, è stato accusato di stupro nella casa della famiglia.

Il reato sarebbe avvenuto nel 2019, quando la presunta vittima era incosciente dopo un eccessivo consumo di alcol.

Il processo è iniziato oggi a Nyon, ma l'accusato si nasconde da mesi. Mostra di più

Secondo «24 Heures», un pilota australiano è stato accusato di presunto stupro nella casa della famiglia Schumacher a Gland, nel Canton Vaud.

L'accusato sarebbe un amico di Mick Schumacher, il figlio dell'ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher.

L'uomo avrebbe cercato di entrare in Formula 1 nel 2019, ma è attualmente bandito per doping. Il querelante è un'infermiera che faceva parte dell'équipe medica che si occupava di Michael Schumacher dopo il suo grave incidente sugli sci.

Secondo il rapporto, la natura della relazione tra i due non è chiara. L'accusato aveva parlato agli inquirenti di una relazione amichevole e in un'occasione si erano baciati. Secondo «24 Heures», la presunta vittima nega questa vicinanza e lo descrive come un semplice amico di famiglia.

La presunta vittima ha presentato una denuncia penale nel gennaio 2022

Secondo l'accusa, la vittima aveva giocato a biliardo e bevuto cocktail con due colleghi e l'accusato dopo la fine del suo turno nel novembre 2019.

A causa dell'eccessivo consumo di alcol, è poi caduta in stato di incoscienza ed è stata trasportata in una stanza del personale da un collega e dall'imputato.

L'imputato è poi tornato e ha abusato sessualmente della donna priva di sensi per due volte.

Nel gennaio 2022, la presunta vittima ha presentato una denuncia penale. Il processo ha preso il via oggi, mercoledì, presso il tribunale distrettuale di Nyon, ma l'imputato è assente da mesi. Si applica la presunzione di innocenza.