Secondo il rapporto, la natura della relazione tra i due non è chiara. L'accusato aveva parlato agli inquirenti di una relazione amichevole e in un'occasione si erano baciati. Secondo «24 Heures», la presunta vittima nega questa vicinanza e lo descrive come un semplice amico di famiglia.
La presunta vittima ha presentato una denuncia penale nel gennaio 2022
Secondo l'accusa, la vittima aveva giocato a biliardo e bevuto cocktail con due colleghi e l'accusato dopo la fine del suo turno nel novembre 2019.
A causa dell'eccessivo consumo di alcol, è poi caduta in stato di incoscienza ed è stata trasportata in una stanza del personale da un collega e dall'imputato.
L'imputato è poi tornato e ha abusato sessualmente della donna priva di sensi per due volte.
Nel gennaio 2022, la presunta vittima ha presentato una denuncia penale. Il processo ha preso il via oggi, mercoledì, presso il tribunale distrettuale di Nyon, ma l'imputato è assente da mesi. Si applica la presunzione di innocenza.