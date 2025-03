Un carro funebre lascia la prigione dopo l'esecuzione del detenuto Brad Sigmon per fucilazione. Chris Carlson/AP/dpa

Poiché diffidava dell'iniezione letale, un assassino condannato a morte negli Stati Uniti ha deciso di ricorrere al plotone d'esecuzione. Voleva evitare una sofferenza prolungata.

Hai fretta? blue News riassume per te Per la prima volta in 15 anni, negli Stati Uniti un detenuto è stato giustiziato mediante fucilazione.

Il condannato a morte ha optato per questa soluzione.

Temeva che l'iniezione letale lo avrebbe fatto soffrire troppo a lungo. Mostra di più

È stata una morte rapida che ha scelto lui stesso.

Per la prima volta in 15 anni, un detenuto è stato giustiziato da un plotone di esecuzione negli Stati Uniti. Alle 18.05 (ora locale), tre volontari hanno aperto il fuoco su Brad Sigmon, 67 anni, di Greenville, nello Stato della Carolina del Sud.

Stando alle autorità, alle 18.08 un medico ha dichiarato il decesso.

Secondo il suo avvocato, il condannato aveva deciso di ricorrere al plotone d'esecuzione perché non si fidava dell'iniezione letale. Sigmon temeva di dover soffrire troppo a lungo, ha dichiarato il suo avvocato al quotidiano Greenville News.

Condannato per omicidi brutali

Sigmon aveva confessato di aver ucciso i genitori della sua ex fidanzata con una mazza da baseball nella loro casa nel 2001.

I due erano in stanze diverse e lui aveva ripetutamente corso avanti e indietro per picchiarli a morte, ha riferito la CBS. Sigmon aveva anche rapito la sua ex fidanzata con l'intenzione di uccidere anche lei.

Ma la ragazza riuscì a fuggire. La CBS ha citato la sua ammissione di colpa: «Non potevo averla e non volevo che nessun altro l'avesse».

Il tentativo degli avvocati di fermare l'esecuzione attraverso la Corte Suprema degli Stati Uniti è fallito poche ore prima. Anche il governatore dello Stato si è rifiutato di intervenire.

Secondo i testimoni, il 67enne è stato legato a una sedia nella cella di esecuzione della prigione di Columbia, la capitale dello Stato. Un cappuccio nero gli è stato messo in testa. Un testimone ha detto che il cuore del condannato a morte era segnato come bersaglio.

I parenti delle vittime erano presenti

I tre volontari avrebbero sparato attraverso delle fessure nel muro. All'esecuzione erano presenti i parenti delle vittime, l'avvocato di Sigmon e alcuni rappresentanti dei media.

Secondo le autorità carcerarie, il condannato ha chiesto per l'ultima volta l'abolizione della pena di morte.

Secondo le informazioni del «Centro di Informazione sulla Pena di Morte», la Carolina del Sud ha reintrodotto la possibilità di esecuzione tramite plotone di esecuzione nel 2021, ma non aveva ancora giustiziato nessuno in questo modo.

Pallottole per mancanza di farmaci

In passato, questo metodo d'esecuzione era stato usato anche perché lo Stato non era in grado d'ottenere i farmaci per le iniezioni letali. Oltre a questi due metodi di esecuzione, nella Carolina del Sud viene utilizzata anche la sedia elettrica.

Secondo l'organizzazione no-profit, oltre alla Carolina del Sud, anche gli Stati dell'Idaho, del Mississippi, dell'Oklahoma e dello Utah consentono l'esecuzione tramite plotone d'esecuzione.

L'ultima esecuzione di questo tipo è avvenuta nello Utah nel 2010. Quest'anno sono previste altre 13 esecuzioni.