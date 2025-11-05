NEW: Detroit Police officer Matthew Jackson shows up to a Zoom hearing without pants on.



Judge Sean B. Perkins: "Officer Jackson. Good morning to you. Can you put your appearance on the record, please?"



Officer Jackson: *Raises hand*



Judge Perkins: "You got some pants on,… pic.twitter.com/hC2BY2Tmqt — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2025

A Detroit un agente si collega a un'udienza su Zoom senza pantaloni: il giudice lo scopre in diretta e dopo scatta subito l'indagine interna.

Hai fretta? blue News riassume per te L'agente Matthew Jackson è apparso in video con solo la parte superiore della divisa.

L'udienza è proseguita, ma il Dipartimento di Polizia di Detroit ha aperto un’indagine interna per condotta non professionale.

Il comandante ha definito Jackson professionale e cortese, mentre i presenti (tra cui l'avvocata TaTaNisha Reed) hanno parlato di episodio «inaspettato». Mostra di più

Un episodio insolito ha avuto luogo in un tribunale di Detroit, in Michigan, quando l'agente di polizia Matthew Jackson è apparso in video durante un'udienza senza indossare i pantaloni della divisa.

Il suo intervento, tenutasi via Zoom, ha visto il poliziotto collegarsi e accendere la telecamera del suo computer, ignaro che sarebbe stato inquadrato anche al di sotto della cintura.

Quando il giudice ha chiamato l'appello, come riferito fra gli altri da «ABC News», l'immagine ha mostrato Jackson con la parte superiore della divisa, ma senza pantaloni, lasciando tutti i presenti sorpresi.

Il giudice ha immediatamente chiesto all'agente se indossasse i pantaloni, a cui Jackson ha risposto con un sincero «No, signore», prima di regolare la telecamera per nascondere le gambe.

Nonostante l'incidente, l'udienza è proseguita senza ulteriori intoppi. Tuttavia, il comportamento dell'agente ha portato all'apertura di un'indagine interna.

Agente noto per la sua professionalità e cortesia

In una dichiarazione ufficiale, il Dipartimento di Polizia di Detroit ha sottolineato l'importanza di mantenere un comportamento dignitoso e professionale durante i procedimenti giudiziari, affermando che le azioni di Jackson non riflettono la professionalità del dipartimento.

Il capo del distretto ha espresso sorpresa per l'accaduto, descrivendo l'uomo come un agente noto per la sua professionalità e cortesia.

Anche l'avvocata TaTaNisha Reed, presente all'udienza, ha commentato l'episodio, definendolo un evento inaspettato e interessante.