Sono passati 25 anni dall'inizio dell'anno 1999/2000. È quindi passato un quarto di secolo dall'inizio del secolo e del millennio - o forse no? Un viaggio nel regno della matematica.

25 anni fa era la fine del XX secolo. Lo pensavano quasi tutti: il passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000 era il salto in un nuovo secolo - e soprattutto millennio.

Ora, 25 anni dopo, un quarto del XXI secolo è già finito. Ma è davvero così?

Già alla fine degli anni '90 i matematici avevano fatto notare che in realtà era troppo presto per brindare al nuovo millennio allo scoccare della mezzanotte del Capodanno '99. Il XXI secolo, sarebbe iniziato solo il 1° gennaio 2001.

Il perché? Non c'è mai stato un anno zero - l'anno 1 prima di Cristo è stato seguito dall'anno 1 dopo Cristo. Ecco perché i primi 2000 anni - il secondo millennio e anche il XX secolo - sono terminati solo il 31 dicembre 2000 a mezzanotte.

Proprio come si compie il trentesimo anno di età solo dopo aver raggiunto i 30.

Miliardi di persone hanno festeggiato il cambio di millennio in modo scorretto

Ma già alla fine del '99 si aveva parlato di «Cambio di millennio». Una nuova era. È comprensibile: il numero 2000 aveva semplicemente un fascino seducente. Anche nel 1900, 1800 e così via, la gente era convinta di entrare in un nuovo secolo.

Come tutti sappiamo, il XXI secolo non si è sviluppato molto meglio di quello precedente. È generalmente percepito come il secolo dell'orrore: con due Guerre mondiali, l'Olocausto, l'invenzione e l'uso della bomba atomica, la Guerra fredda, la distruzione dell'ambiente e la carestia.

Ma il corso del tempo tra il 1900 e il 2000 ha portato anche innovazioni come la radio, la televisione, il turismo di massa, il pop e Internet. Tra il 2000 e il 2024 sono arrivate conquiste come gli smartphone e i servizi streaming, ma anche nuove guerre, disastri e ulteriori cambiamenti a livello climatico.

Cosa dice un professore di matematica sul problema del quarto di secolo

Torniamo alla domanda se un quarto del XXI secolo è stato completato alla fine del 2024. Come fare? Meglio contattare un professore di matematica.

«Quindi per tutti coloro che hanno festeggiato il nuovo millennio alla mezzanotte del 31 dicembre 2000, alla fine del 2024 non sarà trascorso un quarto di secolo», afferma Daniel Potts della Chemnitz University of Technology. Ma sono pochissime le persone che lo sanno.

Il matematico sottolinea che un quarto di secolo dura esattamente 25 anni. «Ma quanto è lungo un anno?». Ci sono anche gli anni bisestili. La lunghezza di un secolo, e quindi la durata di un quarto di secolo, dipende anche da quest'ultimi.

Quando finisce esattamente il primo quarto di secolo?

«Un calcolo dell'arco temporale mi dice che ci sono esattamente 36'525 giorni tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2099. Quindi un quarto di secolo sarà finito dopo 9'131.25 giorni».

Al 31 dicembre 2024, sono passati 9'132 giorni. «Quindi, a mezzanotte, c'erano tre quarti di giorno di troppo».

Di conseguenza, matematicamente parlando, avremmo potuto festeggiare la fine del primo quarto del XXI secolo alle 6:00 del mattino di Capodanno.

Il professor Potts: «Non credo che ci hanno pensato nemmeno i matematici più accaniti».