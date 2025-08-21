Sabato è possibile osservare una rara luna nera. NASA

Una cosiddetta luna nera apparirà il 23 agosto. Questo raro evento celeste rende le notti particolarmente buie, stimola le interpretazioni astrologiche e offre le condizioni ideali per osservare la Via Lattea.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il 23 agosto 2025 apparirà una Luna Nera, la terza luna nuova di una stagione.

Gli astrologi la considerano un simbolo di nuovi inizi, mentre per gli astronomi si tratta di un semplice fenomeno del ciclo lunare.

L'oscurità rende la notte particolarmente adatta all'osservazione della Via Lattea. Mostra di più

La notte del 23 agosto si verificherà un raro fenomeno astronomico: la cosiddetta Luna Nera. Si tratta della terza luna nuova in una stagione con quattro lune nuove. Non è visibile perché la luna si trova tra la Terra e il Sole e il suo lato illuminato è rivolto verso di noi.

Questo raro evento suscita l'interesse sia degli osservatori delle stelle sia degli astrologi.

Mentre la scienza sottolinea che si tratta di un normale sottoprodotto del ciclo lunare di 29,5 giorni, gli astrologi interpretano la Luna Nera come simbolo di un nuovo inizio, un momento favorevole per fissare obiettivi personali o avviare un cambiamento.

Un chiaro vantaggio per i fotografi

Le interpretazioni bibliche si trovano anche nelle discussioni online, come riportato dalle testate di Tamedia. Alcuni osservatori fanno riferimento al passo biblico del libro di Marco 13:24 («Il sole si oscurerà e la luna perderà la sua luce»). Ma gli astronomi mettono in guardia da speculazioni esagerate sull'apocalisse.

Per gli scienziati e i fotografi dilettanti, la luna nera offre comunque un chiaro vantaggio: senza la luce della luna, il cielo è particolarmente scuro, rendendo la Via Lattea e le altre stelle molto più visibili. L'ora esatta della luna nuova è sabato alle 08.06 (ora svizzera).

La prossima luna nera non è prevista prima del 20 agosto 2028. In seguito, ci saranno diversi anni senza, prima che si verifichino tre di queste rare fasi nel 2033.