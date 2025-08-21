  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di cosa si tratta Un raro evento lunare alimenta le speculazioni sulla fine del mondo

Sven Ziegler

21.8.2025

Sabato è possibile osservare una rara luna nera.
Sabato è possibile osservare una rara luna nera.
NASA

Una cosiddetta luna nera apparirà il 23 agosto. Questo raro evento celeste rende le notti particolarmente buie, stimola le interpretazioni astrologiche e offre le condizioni ideali per osservare la Via Lattea.

Redazione blue News

21.08.2025, 14:42

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 23 agosto 2025 apparirà una Luna Nera, la terza luna nuova di una stagione.
  • Gli astrologi la considerano un simbolo di nuovi inizi, mentre per gli astronomi si tratta di un semplice fenomeno del ciclo lunare.
  • L'oscurità rende la notte particolarmente adatta all'osservazione della Via Lattea.
Mostra di più

La notte del 23 agosto si verificherà un raro fenomeno astronomico: la cosiddetta Luna Nera. Si tratta della terza luna nuova in una stagione con quattro lune nuove. Non è visibile perché la luna si trova tra la Terra e il Sole e il suo lato illuminato è rivolto verso di noi.

Questo raro evento suscita l'interesse sia degli osservatori delle stelle sia degli astrologi.

Mentre la scienza sottolinea che si tratta di un normale sottoprodotto del ciclo lunare di 29,5 giorni, gli astrologi interpretano la Luna Nera come simbolo di un nuovo inizio, un momento favorevole per fissare obiettivi personali o avviare un cambiamento.

Un chiaro vantaggio per i fotografi

Le interpretazioni bibliche si trovano anche nelle discussioni online, come riportato dalle testate di Tamedia. Alcuni osservatori fanno riferimento al passo biblico del libro di Marco 13:24 («Il sole si oscurerà e la luna perderà la sua luce»). Ma gli astronomi mettono in guardia da speculazioni esagerate sull'apocalisse.

Per gli scienziati e i fotografi dilettanti, la luna nera offre comunque un chiaro vantaggio: senza la luce della luna, il cielo è particolarmente scuro, rendendo la Via Lattea e le altre stelle molto più visibili. L'ora esatta della luna nuova è sabato alle 08.06 (ora svizzera).

La prossima luna nera non è prevista prima del 20 agosto 2028. In seguito, ci saranno diversi anni senza, prima che si verifichino tre di queste rare fasi nel 2033.

Per fare la differenza. Ecco come fotografare al meglio le stelle cadenti con cellulare o fotocamera

Per fare la differenzaEcco come fotografare al meglio le stelle cadenti con cellulare o fotocamera

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»

Altre notizie

Curiosa scena sul treno. Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»

Curiosa scena sul trenoDei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»

Energia. La Svezia avrà una nuova centrale nucleare

EnergiaLa Svezia avrà una nuova centrale nucleare

Arrestato. Un 25enne aggredisce passeggeri a caso sulla S-Bahn nel Canton Zurigo

ArrestatoUn 25enne aggredisce passeggeri a caso sulla S-Bahn nel Canton Zurigo