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Per la prima volta in 20 anni Un raro spettacolo naturale si è verificato nel Lago di Garda, ecco di cosa si tratta

Sven Ziegler

4.5.2026

Un raro spettacolo naturale si è verificato sul Lago di Garda.
Un raro spettacolo naturale si è verificato sul Lago di Garda.
Daniel Reinhardt/dpa

Un raro fenomeno naturale sta facendo scalpore sul Lago di Garda. Per la prima volta in due decenni, le sua acque si sono mescolate completamente. Si tratta di un fenomeno cruciale per l'ecosistema, ma tutt'altro che scontato.

Sven Ziegler

04.05.2026, 16:27

04.05.2026, 16:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Per la prima volta in circa 20 anni, il Lago di Garda si è completamente mescolato.
  • Questo significa che l'ossigeno raggiunge grandi profondità e rifornisce l'ecosistema.
  • I cambiamenti climatici rendono questo processo sempre più difficile e quindi l'evento è considerato raro.
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Un raro fenomeno naturale si è verificato sul Lago di Garda all'inizio di aprile. Per la prima volta in circa 20 anni, l'acqua del bacino più grande d'Italia, in questa popolare destinazione turistica, si è mescolata completamente fino alla profondità.

Ciò che a prima vista appare poco spettacolare è invece di importanza centrale per l'ecosistema.

Durante la cosiddetta circolazione completa, l'acqua di superficie - ricca di ossigeno - raggiunge il fondo del Lago a circa 270 metri di profondità. Allo stesso tempo, strati d'acqua ricchi di nutrienti salgono in superficie. Questo scambio è vitale per la sopravvivenza di pesci, microrganismi e altre creature in profondità.

L'evento è stato innescato da forti venti settentrionali che hanno attraversato il Trentino all'inizio dello scorso mese. Questi hanno fatto sì che i diversi strati d'acqua potessero uniformarsi, condizione indispensabile per un completo rimescolamento.

Un momento eccezionale secondo gli esperti

Normalmente una circolazione così intensa si verifica raramente nel Lago di Garda, a causa della sua grande profondità e della sua forma stretta e allungata.

A ciò si aggiungono i cambiamenti climatici: in questo caso le superfici più calde impediscono sempre più di compensare le differenze di temperatura tra gli strati d'acqua.

Il fatto che la miscelazione sia comunque riuscita in questa primavera è quindi considerato dagli esperti come «eccezionale».

Un confronto mostra infatti quanto sia diventato raro il fenomeno: nel Lago di Costanza, per esempio, tale miscelazione completa non si è verificata per l'ottavo anno consecutivo.

Lo sviluppo arriva in un momento delicato per l'Italia settentrionale. Dopo un marzo insolitamente secco, molti fiumi stanno trasportando molta meno acqua del solito.

Anche gli affluenti del Lago di Garda sono interessati. L'evoluzione della situazione dipende in larga misura dalle precipitazioni delle prossime settimane.

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