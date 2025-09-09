  1. Clienti privati
Polemica in Trentino Un rifugio alpino nega l'accesso a una cagnolina infreddolita durante una tempesta

ai-scrape

9.9.2025 - 12:39

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Una coppia in vacanza nella Val di Fumo, in Trentino, ha criticato la decisione di un rifugista di non permettere l'ingresso alla loro amica a quattro zampe durante un momento di maltempo in alta quota.

Sara Matasci

09.09.2025, 12:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una coppia in vacanza nella Val di Fumo, in Trentino, ha sollevato critiche nei confronti di un rifugista che ha rifiutato di far entrare il loro cane durante una tempesta.
  • Durante una passeggiata in montagna, la coppia e la loro cagnolina sono stati sorpresi da una violenta tempesta estiva.
  • Cercando riparo, si sono diretti verso una struttura nota per non ammettere cani, sperando però in un'eccezione data la situazione critica.
  • Il turista ha chiesto al gestore del rifugio di poter entrare per pochi minuti, ma la risposta è stata: «Il cane non è mica un bambino».
Mostra di più

Una coppia in vacanza nella Val di Fumo, nel Trentino occidentale, ha sollevato critiche nei confronti di un rifugista che ha rifiutato di far entrare il loro cane durante una tempesta.

L'incidente, come riporta tra gli altri «TGcom24», è avvenuto a Ferragosto e ha suscitato un acceso dibattito sull'ospitalità nei rifugi alpini.

Durante una passeggiata in montagna, la coppia e la loro cagnolina sono stati sorpresi da una violenta tempesta estiva. Cercando riparo, si sono diretti verso una struttura nota per non ammettere cani, sperando però in un'eccezione data la situazione critica.

La cagnolina, di piccola taglia e anziana, era in difficoltà a causa del freddo e della pioggia.

«Il cane non è mica un bambino»

Il turista ha raccontato di aver chiesto al gestore del rifugio di poter entrare per pochi minuti per asciugare e scaldare l'animale, ma la richiesta è stata respinta. Anche una successiva richiesta di fermarsi nell'ingresso è stata negata con la motivazione che «il cane non è mica un bambino».

Fortunatamente altri escursionisti hanno offerto il loro aiuto, fornendo coperte e un piccolo fornelletto per riscaldare la cagnolina, che si è ripresa.

L'episodio però ha lasciato la coppia sconcertata e ha sollevato critiche online sulla mancanza di umanità del rifugista.

Vicenda da chiarire

Il proprietario del rifugio ha scelto di non commentare l'accaduto.

Nel frattempo, il deputato trentino Andrea de Bertoldi ha annunciato l'intenzione di scrivere alle autorità competenti per chiarire la vicenda e prevenire simili episodi in futuro. Ha anche dichiarato che presenterà un'interrogazione urgente al Ministero competente.

Questo incidente rischia di danneggiare l'immagine della Regione italiana come destinazione ospitale e solleva questioni sui diritti degli animali nei rifugi alpini.

La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e politica, evidenziando la necessità di un equilibrio tra regolamenti e umanità.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

