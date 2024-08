Una torta di compleanno sta causando qualche problema in Italia. imago

La torta di compleanno è costata 42 franchi, ma una volta portata al ristorante il taglio e il servizio al tavolo ne sono costati altri 54. E per questo gli ospiti di una festa di compleanno, avvenuta in Italia, sono rimasti un po' seccati.

Speriamo che la torta di compleanno non sia stata loro troppo indigesta. Questo perché mangiarla è stato un piacere piuttosto costoso e ha provocato anche grande indignazione tra gli ospiti di un ristorante di Arezzo, in Toscana.

Erano stati proprio i clienti a portare al locale il dolce, che hanno pagato circa 45 euro (ossia circa 42 franchi) presso la propria pasticceria di fiducia. E la famiglia aveva chiesto in anticipo se poteva fornire lei la torta per i festeggiamenti. E il ristorante ha risposto di «sì», senza problemi.

La cena è stata un successo, compreso proprio il dessert, che è stato servito a tutti gli invitati. Ma dopo il pasto, è arrivato il conto, che è stato un po' meno apprezzato. Il totale era infatti di 659 euro (circa 618 franchi) e comprendeva anche il costo del taglio della torta.

E questa è stata una vera sorpresa per gli ospiti, a cui il ristorante ha infatti fatto pagare 58 euro (più di 54 franchi) per il taglio e il servizio della torta al tavolo, cioè 4,50 euro (4,20 franchi) a persona.

La figlia della famiglia, infastidita, ha denunciato la situazione in un post su un gruppo Facebook, allegando una foto dello scontrino. Questo ha provocato una marea di commenti, la maggior parte dei quali critici nei confronti del ristorante.

Ci si aspettava una reazione diversa

Al contrario, per il proprietario si è trattato di una normale procedura: questo addebito è una regola della sua attività, come ha spiegato al «Corriere Fiorentino».

«Il mio ristorante deve coprire i costi del cameriere che serve al tavolo, del lavapiatti e di altri servizi correlati. In qualche modo dobbiamo recuperarli».

Ma poi ammette che il suo staff avrebbe dovuto reagire diversamente in quella situazione. «Preferisco avere 50 euro in meno e che la gente vada a casa contenta, piuttosto che questo malinteso in cui ci siamo fatti tutti male».