Un sondaggio rivela che molti tedeschi evitano le vacanze al mare per vergogna del proprio corpo

Turisti in costume da bagno sulla spiaggia della località balneare di Binz, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale. Bild: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Autostima, vergogna e pressione dei social media: secondo un sondaggio, molte persone evitano le vacanze al mare per questo motivo. I giovani sono particolarmente critici, ma non solo verso se stessi.

dpa/tpfi Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Molti tedeschi evitano le vacanze al mare a causa del body shaming.

Un sondaggio dimostra che quasi una donna su tre e poco più di un uomo su quattro evitano situazioni spiacevoli in spiaggia.

I giovani sono particolarmente critici verso se stessi. Mostra di più

Secondo un sondaggio, molte persone in Germania evitano le vacanze al mare perché non si sentono a proprio agio con il proprio corpo.

Quasi una donna su tre e poco più di un uomo su quattro evitano questa situazione spiacevole, secondo un'indagine rappresentativa dell'assicuratore sanitario Pronova BKK.

Circa 1.600 donne e uomini di età superiore ai 18 anni hanno partecipato al sondaggio online nel mese di aprile. I risultati sono stati pubblicati a Leverkusen.

Le donne in particolare cercano di coprire parti del corpo poco gradite: il 75% delle intervistate ha dichiarato di cercare di nasconderle il più possibile. Per gli uomini la percentuale è del 47%.

Procedure di bellezza, soprattutto prima delle vacanze

I giovani sono particolarmente critici nei confronti di se stessi: il 71% delle persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha dichiarato di adottare misure extra prima delle vacanze per modificare il proprio aspetto.

Più della metà (53%) dei giovani sotto i 30 anni è anche disposta a sottoporsi a procedure estetiche.

Secondo il sondaggio, il 18% si è già sottoposto a procedure minori, come le iniezioni di Botox, eseguite appositamente per le vacanze. Il 15% di questa fascia d'età ha addirittura optato per un intervento di chirurgia estetica maggiore, come la liposuzione o il lifting del viso, prima di partire.

Influisce la pressione dei social

La percezione critica di sé ha anche a che fare con l'influenza dei social media, spiega Patrizia Thamm, che lavora come responsabile della promozione della salute presso la compagnia di assicurazione sanitaria.

«La generazione Z subisce una notevole pressione per conformarsi agli ideali presentati dai social media», dice.

Immagine illustrativa. Bild: Jens Büttner/dpa

Secondo i risultati dell'indagine, la metà degli under 30 modifica sempre le proprie foto prima di mostrarle agli amici o di pubblicarle online. Questo distorce la percezione di sé, secondo l'esperta. «Manca un'educazione e un'accettazione sufficiente dei diversi modi di apparire».

I giovani non sono solo critici verso se stessi

Secondo i risultati, il 43% degli under 30 ritiene che le persone più in carne non dovrebbero mostrarsi in costume da bagno. Questa opinione è condivisa dal 32% della popolazione in generale.

Le persone colpite da questo body shaming potrebbero diventare sempre più insoddisfatte di se stesse e della propria immagine corporea e interiorizzare la discriminazione, avverte Thamm.

«Il benessere emotivo della persona oggetto di vergogna si deteriora e può portare a una bassa autostima, a stati depressivi, ad ansia e persino a tendenze suicide».

Tutti dovrebbero concentrarsi maggiormente su se stessi invece di ridurre gli altri al loro aspetto.